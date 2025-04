Przy zwykłym przeziębieniu czy grypie nie stosuje się antybiotyków, bo leki te nie działają na wirusy. Dlatego podpowiadamy, jak złagodzić objawy choroby.

Gorączka

Podwyższona temperatura pomaga zwalczyć infekcję. Obniżaj ją więc dopiero, gdy utrzymuje się ponad 3 dni lub przekracza 38 st. C. By odzyskać normalną ciepłotę ciała, wypijaj w ciągu dnia 2–3 litry płynów (wody, herbaty, lekkiego rosołu z kury). To konieczne, by wyrównać poziom płynów utraconych w wyniku pocenia się. Oprócz tego...

Domowe sposoby:

- Zalej 2 łyżeczki kwiatostanu lipy połową szklanki wrzątku. Przykryj i odstaw na 10 minut. Potem odcedź i dolej do naparu 1/4 szklanki soku malinowego. Wypij i opatul się kołdrą. Herbatka malinowo-lipowa działa napotnie, a pocenie się pomaga odprowadzić nadmiar ciepła z organizmu.

- Rób chłodne okłady, np. połóż na czole zwilżony w zimnej wodzie ręcznik, po 10 minutach zmień go na drugi.

Z apteki:

- Zażyj lek z paracetamolem, ibuprofenem albo kwasem acetylosalicylowym (czyli aspiryną). W razie potrzeby powtórz dawkę za 4–6 godz. A gdyby to nie pomogło, weź razem środek z paracetamolem i ibuprofenem (każda z tabletek powinna zawierać

200–300 mg substancji aktywnej).

Ważne: Te same leki złagodzą bóle głowy i mięśni. Nie bierz więc kolejnych środków na te dolegliwości.

Katar

Najlepiej go zwalczać już wtedy, gdy poczujesz swędzenie w nosie i zaczną się ataki kichania. To objaw podrażnienia błon śluzowych. By wirusy się na nich nie namnażały i nie przenikały do organizmu, przepłukuj kilka razy dziennie nos chłodną wodą. Jeśli to nie wystarczy...

Domowe sposoby:

- Pij 3 razy dziennie po pół szklanki naparu z czarnego bzu (czubatą łyżeczkę kwiatów zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut). Kuracja zmniejszy obrzęk błon śluzowych.

- Przygotuj inhalację. Zalej litrem wrzątku 4 łyżeczki rumianku, po 3–4 minutach dodaj kilka kropel witaminy A i łyżeczkę sody oczyszczonej. Pochyl się nad miksturą i przez 5 minut wdychaj opary. To złagodzi podrażnienia śluzówki i udrożni drogi oddechowe.



Z apteki:

- Płucz codziennie nos roztworem soli fizjologicznej lub morskiej wody.

- Przed położeniem się spać smaruj podstawę nosa maścią majerankową (działa jak inhalacja).

- Stosuj przez 3–4 dni krople do nosa z ksylometazoliną lub tabletki z pseudoefedryną – obkurczają śluzówkę.

Kaszel

Świadczy o toczącym się w oskrzelach stanie zapalnym lub jest efektem spływania do gardła wydzieliny. Łatwiej ją wykrztusisz, gdy będzie rozrzedzona. Dlatego postaraj się wielokrotnie w ciągu dnia pić lekką herbatę z miodem i cytryną. Dodatkowo...



Domowe sposoby:

- Zażywaj co 2–3 godziny po łyżce syropu z cebuli. Aby go przygotować, pokrój w plastry 2–3 duże cebule, ułóż je w słoiku, każdą warstwę przesypując cukrem lub polewając miodem. Odstaw na noc. Syrop wzmacnia organizm i zapobiega namnażaniu się mikrobów. Pomoże ci nie tylko na kaszel, ale złagodzi też ból gardła.

- Popijaj małe porcje (w sumie szklankę dziennie) naparu z kwiatów lipy, czarnego bzu i kłączy perzu (odmierz po łyżeczce ziół, zalej szklanką wrzątku i odstaw na 10 minut). Ziółka te rozrzedzają wydzielinę i ułatwiają jej odkrztuszanie.

Z apteki:

- Przy męczących atakach suchego kaszlu możesz zażywać przez kilka dni leki z kodeiną lub dekstrometorfanem – ograniczają one odruch kaszlu.

- Jeśli kaszel jest mokry, stosuj syrop rozrzedzający wydzielinę. Tak działają np. preparaty z wyciągiem z tymianku czy bluszczu oraz z bromheksyną (pytaj w aptece, to leki bez recepty).