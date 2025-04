Spis treści:

Dzieci mogą zarazić się koronawirusem i chorować na COVID-19. Są mniej narażone na ciężki przebieg zakażenia niż dorośli. Szacuje się, że nawet 50% dzieci przechodzi infekcję koronawirusem bezobjawowo. U pozostałych mogą pojawić się symptomy, takie jak u osób dorosłych.

Do możliwych objawów koronawirusa u dzieci należą:

Najczęstszymi objawami koronawirusa u dzieci są gorączka oraz kaszel. Rzadziej niż u dorosłych, występuje u nich duszność. Nierzadko dzieci skarżą się na uczucie zmęczenia, bóle mięśniowe, biegunkę i nudności.

W jednym z badań dowiedziono, że jedno na sześcioro dzieci z potwierdzonym COVID-19 miało również nietypową wysypkę skórną. Więcej: objawy skórne koronawirusa.

Do zakażenia koronawirusem i wystąpienia objawów u bardzo małych dzieci dochodzi rzadko. Noworodek przeważnie zaraża się już po porodzie drogą kropelkową w wyniku kontaktu z zakażonym. Zdarzają się przypadki zachorowań noworodków, również ciężkie, jednak nie ma pewności, czy nasilenie objawów wynika z COVID-19 czy innych przyczyn.

Możliwe objawy zakażenia koronawirusem u noworodków to:

Objawy koronawirusa pojawiają się po okresie inkubacji (zwykle bezobjawowym), który u dzieci może trwać od 2 do nawet 27 dni. Według naukowców nowe warianty koronawirusa, jak Omikron, powodują szybkie wystąpienie objawów od kontaktu z patogenem (w ciągu ok. 3 dni).

Należy pamiętać, że jedynym sposobem, aby mieć pewność, że ktoś ma koronawirusa, jest wykonanie testu. Najlepiej wymazowego testu PCR, który sprawdza obecność materiału genetycznego wirusa w próbce wydzieliny pobranej np. z nosa lub gardła.

Jeśli podejrzewasz lub wiesz, że dziecko ma COVID-19, to według lekarzy National Health Service w Wielkiej Brytanii powinieneś skontaktować się z lekarzem, gdy dziecko:

Te stany mogą towarzyszyć każdej infekcji, nie tylko COVID-19, dlatego niezależnie od tego, czy podejrzewasz koronawirusa, czy nie, skontaktuj się w tych przypadkach z lekarzem.

U niektórych dzieci dochodzi do rozwinięcia ciężkich objawów zakażenia koronawirusem. Ryzyko hospitalizacji jest większe u dzieci z:

Do powikłań COVID-19 u dzieci należą wieloukładowy zespół zapalny (PIMS), zapalenie płuc, niewydolność nerek, długotrwałe zmęczenie i bóle głowy (tzw. długi COVID-19).

U niektórych dzieci dochodzi do rzadkiego, ale ciężkiego powikłania COVID-19 w postaci wieloukładowego zespołu zapalnego (PIMS). Jest to choroba przypominająca zespół Kawasaki. W konsekwencji może dojść do stanów zagrażających życiu, np. uszkodzenia mięśnia sercowego (zawału), powstania tętniaków naczyń wieńcowych oraz niewydolności oddechowej.

Objawy PIMS to uporczywa gorączka co najmniej przez 3 dni oraz dwa z następujących objawów:

oraz poniższe czynniki: