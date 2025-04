Wysoka temperatura męczy i osłabia. Może też, zwłaszcza u maluchów do piątego roku życia, spowodować drgawki gorączkowe. Dlatego lepiej nie zostawić jej samej sobie. Jak skutecznie obniżać gorączkę?

Skąd bierze się gorączka u dziecka?

Gorączka to objaw, a nie choroba, dlatego zawsze trzeba ustalić, co ją spowodowało. Najczęściej przyczyną jest infekcja (wirusowa lub bakteryjna) jednak w grę wchodzi wiele innych możliwości, np. przegrzanie albo zatrucie. Jeśli nie masz pewności, skąd się wzięła (bo dziecko nie kaszle, nie ma kataru), koniecznie wybierz się z maluszkiem do pediatry.

1. Jakie leki na gorączkę podać dziecku?

Niemowlętom najwygodniej podaje się lek w czopku, trzeba jednak z niego zrezygnować, jeśli smyk ma biegunkę (i podać syrop). Starszak będzie wolał syrop.

Niemowlęciu do trzeciego miesiąca życia daj paracetamol (np. Pedicetamol, Calpol, Panadol Baby). Działa nie tylko przeciwgorączkowo, ale także przeciwbólowo.

(np. Pedicetamol, Calpol, Panadol Baby). Działa nie tylko przeciwgorączkowo, ale także przeciwbólowo. Starszemu dziecku możesz podać także ibuprofen (np. Ibufen, Ibum, Nurofen, Bufenik). Ma dodatkowo działanie przeciwzapalne.

2. Czy dziecku z gorączką można podać aspirynę?

Podawanie aspiryny lub preparatów, które zawierają kwas acetylosalicylowy (Polopiryna, Aspiry- na, Upsarin, Calcipirina, Etopiryna) dzieciom do 12. roku życia niesie ryzyko wystąpienia zespołu Rey’a. Jest rzadki, ale bardzo groźny (powoduje zmiany w wielu narządach, głównie w mózgu i wątrobie), dlatego nie można ryzykować.

3. Czy dziecku z gorączką można podać leki dla dorosłych?

Nie! Leki dla dorosłych są za mocne, poza tym mogą zawierać składniki, które mogłyby być dla dzieci niebezpieczne, np. pseudoefedrynę i inne substancje działające na centralny układ nerwowy.

4. Jakie dawki leków na gorączkę podać dziecku?

Za mała nie za działa, za duża może zaszkodzić. Nie przekraczaj zalecanej dawki bez konsultacji z lekarzem. Bezpieczniej jest sięgnąć po lek z innej grupy (tzn. jeśli malec brał paracetamol, podaj mu lek z ibuprofenem). Działanie obu leków połączy się, a skutki niepożądane nie skumulują.

5. Kiedy leki na gorączkę zaczną działać?

Lek zaczyna działać mniej więcej po 40 minutach, jednak na pełen efekt czasem trzeba czekać do godziny. Wiele zależy także od wrażliwości dziecka.

6. Jak ubrać dziecko kiedy ma gorączkę?

Ubierz dziecko lekko i nie otulaj go grubą kołdrą, by ciało miało jak oddać otoczeniu nadmiar ciepła. Do przykrycia wystarczy cienki kocyk.

7. Cy dziecko z gorączką powinno więcej pić?

Podczas gorączki dziecko potrzebuje więcej płynów niż zwykle. Dzięki nim można obniżyć temperaturę „od wewnątrz” i zapobiec groźnemu odwodnieniu. Niemowlę jak najczęściej przystawiaj do piersi. Możesz je również dopajać wodą lub chłodnymi napojami. Starszemu maluszkowi podawaj też wodę lub herbatę, mało, ale często.

8. Jak dodatkowo obniżyć gorączkę u dziecka?

Kąpiele ochładzające. Woda powinna mieć temperaturę o jeden stopień niższą od temperatury ciała malucha. Potem trzeba dolewać stopniowo chłodniejszej – nie wkładaj malca od razu do zimnej wody, bo zbyt szybkie oziębienie jest za dużym wyzwaniem dla niedojrzałego układu nerwowego.

Woda powinna mieć temperaturę o jeden stopień niższą od temperatury ciała malucha. Potem trzeba dolewać stopniowo chłodniejszej – nie wkładaj malca od razu do zimnej wody, bo zbyt szybkie oziębienie jest za dużym wyzwaniem dla niedojrzałego układu nerwowego. Okłady. Są mnie skuteczne niż kąpiel, ale także mogą pomóc. Zmoczoną pieluszkę kładź na czole, klatce piersiowej, w pachwinach. Możesz też owinąć dziecko w mokre prześcieradło.

Agnieszka Ryszkowska, pediatra ze Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu.