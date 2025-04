Spis treści:

Kraken to potoczna nazwa subwariantu koronawirusa Omikron XBB.1.5., oznaczająca też mitycznego morskiego potwora. Jest obecnie dominującą przyczyną zachorowań na COVID-19. Patogen jest bardziej zaraźliwy od poprzednich mutacji – mocniej wiąże się z zakażonymi komórkami i ma wysoką odporność na przeciwciała. Kraken pokonuje barierę odporności zbudowaną szczepieniem i przebytą infekcją. Nie jest łatwo rozpoznać, że zaatakował organizm, ponieważ jego objawy nie wyróżniają się szczególnie.

Główne objawy zakażenia Krakenem to:

Poważniejsze objawy COVID-19, takie jak duszność czy obniżony poziom tlenu we krwi, nadal mogą się pojawiać i wymagają pilnego kontaktu z lekarzem.

Obecnie odnotowuje się szczyt zachorowań na COVID-19 i grypę. Obie choroby mają bardzo podobne objawy. To, co może pomóc odróżnić infekcję koronawirusem od grypy, to fakt, że grypa rzadziej przebiega z katarem, a jej objawy nasilają się w bardzo krótkim czasie i szybko kładą chorego do łóżka. Objawy zakażenia Krakenem rozwijają się nieco wolniej. Chory może czuć w trakcie infekcji poprawę, po czym pogorszenie samopoczucia i znów poprawę. COVID-19 może trwać nawet 2 tygodnie.

Kraken oraz inne aktualnie przenoszone warianty koronawirusa mogą wywoływać długofalowe objawy, w tym problemy z koncentracją i pamięcią (tzw. mgłę mózgową) lub zaburzenia węchu i smaku. Naukowcy z Darthmouth College w USA odkryli, że po chorobie w rzadkich przypadkach może rozwinąć się też tzw. prozopagnozja, nazywana twarzową ślepotą.

Jest to zaburzenie polegające na tym, że chory nie rozpoznaje znajomych twarzy, czasami też emocji wynikających z wyrazu twarzy, bez pogorszenia wzroku.

Badacze opisali przypadek 28-letniej kobiety, która przeszła zakażenie i nawrót objawów po 2 miesiącach. Wtedy pojawił się problem z rozpoznaniem twarzy bliskich. - To było tak, jakby głos mojego taty dochodził od obcej twarzy - opisywała pacjentka. Kobieta mogła rozpoznać ojca wyłącznie po głosie. Dodatkowo pojawiły się trudności z lokalizacją, np. miejsca zaparkowania auta czy stoisk sklepowych.

Szczegóły na temat tego powikłania COVID-19 opublikowano w naukowym piśmie "Cortex". Przeczytaj też więcej o objawach long covid.