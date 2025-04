Sezon na chorowanie w pełni. Znalezienie kogoś, kto nie kaszle i nie kicha graniczy z cudem. Dlatego szczególnie teraz złapanie grypy czy przeziębienia nie jest żadną sztuką. Sztuką jest za to tak je przechorować, by na zwykłej infekcji się zakończyło. W przypadku obu tych chorób najbardziej dokuczliwy bywa kaszel, i to on najczęściej powoduje powikłania w postaci zapalenia oskrzeli i płuc. Jednak odpowiednie postępowanie może pomóc nam nie tylko ich uniknąć, ale także szybciej dobrze się poczuć.

Męczący, ale pożyteczny

Kaszel pomaga gardłu, krtani, tchawicy oraz oskrzelom oczyścić się z wszystkiego, co się w nich znalazło (a nie jest samym powietrzem). Jest reakcją organizmu na podrażnienie lub uszko- dzenie receptorów ka- szlowych, które znajdują się w błonie śluzowej dróg oddechowych. Czynnikami, które najczęściej podrażniają wymienione receptory są bakterie i wirusy (zarazki uszkadzają nabłonek i odsłaniają receptory kaszlowe).

Najpierw suchy, potem mokry

Jeśli kaszlowi towarzyszy katar i stan podgorączkowy lub niewielka gorączką (do 38,5°C), to właściwie możemy mieć pewność, że to niewinna infekcja wirusowa. A z nią można poradzić sobie bez pomocy lekarza. Trzeba tylko odróżnić, jaki rodzaj kaszlu nam dokucza i do niego dostosować leczenie.

- Zwykle najpierw pojawia się kaszel suchy. Prowokuje go wydzielina śluzowa spływająca po wysuszonej śluzówce gardła – męczy on chorego około trzech dni. W przypadku suchego kaszlu poprawę przynosi przede wszystkim nawilżanie śluzówki gardła (patrz ramka poniżej).

- Potem kaszel staje się mokry. To moment, w którym trzeba popracować nad tym, by zalegająca wydzielina stała się rzadsza i łatwiej było ją wykrztusić. To ważne, bo wilgotny, lepki śluz jest środowiskiem idealnym do rozwoju bakterii. A to stwarza ryzyko bakteryjnego nadkażenia dróg oddechowych. Jeżeli więc szybko nie pozbędziemy się wydzieliny, zwykła infekcja może przekształcić się w znacznie poważniejszą i wtedy konieczne będzie podanie antybiotyku.

Kiedy trzeba iść do lekarza?

Przychodnię na pewno trzeba odwiedzić z kaszlącym niemowlakiem. Starszaka można przytrzymać kilka dni w domu, ale jeśli po 3 dniach objawy nie będą słabnąć, lepiej też pokazać go lekarzowi. Dorosłych zaś specjalista powinien obejrzeć, jeśli pojawią się duszności, ból w klatce piersiowej lub gdy objawy zamiast słabnąć nasilają się.

CO ROBIĆ, BY SZYBKO ZAPANOWAĆ NAD KASZLEM

- PREPARATY Z APTEKI

W przypadku suchego kaszlu stosujemy syropy nawilżające, np. z tymiankiem lub podbiałem. Ulgę przynoszą też preparaty hamujące odruch kaszlu (np. Supremin, Sinecod). Jeśli mamy do czynienia z kaszlem mokrym, trzeba sięgnąć po preparaty wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę (np. Flegamina, Mucosolvan, Pectodrill).

- ZIOŁA DO PICIA

Łagodzące kaszel: liść podbiału (łyżeczka liści na filiżankę wody, pić 2-3 razy dziennie), lipa (łyżeczkę suszonych kwiatów zalać wrzątkiem, pić 4 razy dziennie). Działające wykrztuśnie: tymianek (łyżka ziół na szklankę wrzącej wody, parzyć 15 min, pić 3 razy dziennie), lukrecja (ćwierć łyżeczki rozdrobnionego korzenia zalać filiżanką wody).

- OKLEPYWANIE

Ułatwia usuwanie wydzieliny z oskrzeli. Plecy najlepiej jest oklepywać 15 minut po przyjęciu leku wykrztuśnego. Połóż się na łóżku i poproś kogoś, by dynamicznie, ale niezbyt mocno oklepywał twoje plecy od dołu do karku dłonią złożona w łódkę. Taki seans powinien trwać około 5 minut i najlepiej go wykonywać 3 razy dziennie w chłodnym pomieszczeniu.

- INHALACJE

Łagodzą drapanie w gardle i ułatwiają wykrztuszanie. Ulgę przyniesie wdychanie nawet samej pary wodnej. Efekt zwielokrotni jednak dodanie do niej olejku tymiankowego, eukaliptusowego albo miętowego lub naparu z rumianku oraz lawendy. Inhalacje powinno się wykonywać co najmniej 2 razy dziennie.