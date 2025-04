Przed wyborem polisy ubezpieczeniowej warto zorientować się, jaką ochronę nam ona gwarantuje: czy tylko podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy również dodatkowe opcje, np. ochronę zarówno podczas wyjazdów prywatnych, jak i służbowych. Jakie ryzyko obejmuje NNW? Na jaką sumę jest ubezpieczenie? Ile wynosi roczna składka? Na jaki okres jest ubezpieczenie?

Doctor’s Travel Card

Ta karta jest programem ubezpieczeniowo-rabatowym, adresowanym do lekarzy i lekarzy dentystów od lat sześciu do sześćdziesięciu. To istotna informacja, ponieważ ubezpieczenia pod postacią kart są przeważnie oferowane osobom, które nie ukończyły dwudziestego szóstego roku życia. Karta Doctor’s Travel Card jest ważna cały rok.

Oprócz standardowych kosztów leczenia za granicą i NNW, karta zapewnia lekarzowi ochronę za granicą, gdy:

przydarzy mu się wypadek w trakcie uprawiania ekstremalnych sportów wysokiego ryzyka na terenie całego świata,

obejmuje wyjazdy prywatne i służbowe,

nastąpi zaostrzenie objawów chorób przewlekłych u podróżujących.

Dodatkowo karta oferuje zniżki na rozmaite usługi, np. wycieczki oferowane przez biura podróży, kursy prawa jazdy, naukę języków obcych itp. Koszt karty – to 21 zł miesięcznie, czyli 250 zł rocznie.

Oprócz ochrony ubezpieczeniowej oraz zniżek, posiadacze Doctor’s Travel Card mają dostęp do całodobowego centrum pomocy oraz serwisu „Concierge”, czyli tzw. asystenta, który pomaga w wypadku dokonania rezerwacji, zakupie i dostarczeniu biletów, a nawet kwiatów czy innych prezentów.

Źródło: APRIL Polska Medbroker/ mk