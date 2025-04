Nikt nie sięga po alkohol po to, żeby mieć problemy. Przeciwnie, pijemy go raczej dla poprawy nastroju, towarzystwa czy relaksu. Bywa jednak, że ta przyjemność wymyka się spod kontroli. Po czym poznać, że picie alkoholu stało się problemem?

Reklama

Jak rozpoznać, że picie alkoholu stało się problemem?

W ostatnich latach coraz więcej młodych Polek nadużywa alkoholu, zbliżając się do poziomu picia charakterystycznego do tej pory raczej dla mężczyzn. Po czym poznać, że ty również należysz do tej grupy? Oto 9 sygnałów nadużywania alkoholu, przed którymi ostrzega Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Zauważasz, że pijesz częściej i więcej niż wcześniej. Picie alkoholu, zamiast być dodatkiem np. do przyjemnego spotkania, staje się celem samym w sobie. Alkohol staje się najlepszym pocieszycielem i twoim jedynym lekarstwem na stres, lęk, smutek czy samotność. Z niecierpliwością czekasz na moment, kiedy znów będziesz mogła sięgnąć po alkohol. Czujesz się zaniepokojona lub zła, że nie możesz napić się w sytuacji, w której zazwyczaj pijesz alkohol. Pijesz, mimo że wiesz, że nie powinnaś, np. gdy będziesz prowadzić samochód, bierzesz leki wchodzące w interakcje z alkoholem, pijesz w ciąży czy gdy karmisz piersią. Coraz częściej zdarza ci się upić, "urywa ci się film" lub masz trudności z przypominaniem sobie co się działo podczas lub po wypiciu alkoholu. Twoi bliscy i znajomi zaczynają sugerować ci, że przesadzasz z alkoholem. Widzisz negatywne konsekwencja nadużywania alkoholu, ale mimo to pijesz dalej.

Któryś w powyższych punktów opisuje ciebie? Tzw. picie ryzykowne może stać się prostą drogą do alkoholizmu. Zacznij działać, zanim na dobre wpadniesz w szpony nałogu! Co robić?

Przede wszystkim: ogranicz spożycie alkoholu. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże ci określić skalę problemu i wypracować nowe, bezpieczne wzorce postępowania w sytuacjach, które do tej pory kończyły się nadużywaniem alkoholu.

Reklama

Warto przeczytać również:

Jak wygląda kobiecy alkoholizm?

Co robić, gdy partner przesadza z piciem?

DDA - kac na całe życie?