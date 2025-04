Bóle kręgosłupa uznawane są już za choroby cywilizacyjne. Aż 80 proc. dorosłych cierpi na różnego rodzaju dolegliwości związane z przeciążeniami, zmianami w krążkach międzykręgowych, zwyrodnieniami czy skrzywieniami tej części ludzkiego szkieletu. Zwykle są to ostre bądź przewlekłe bóle pleców, ale okazuje się, że czasem problemy z kręgosłupem dają o sobie znać w zupełnie nietypowy sposób. Na przykład zwyrodnienie szyjnego odcinka bywa przyczyną tak różnych objawów, jak bóle głowy czy zaburzenia widzenia. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że może dawać o sobie znać naprawdę od stóp do głów. Poniżej zamieściliśmy przegląd najczęstszych dolegliwości, których przyczyną bywa zwyrodnienie kręgów szyjnych.

Reklama

Zawroty głowy

Uczucie falowania podłogi, wirowania otoczenia czy chwilowe zataczanie się mogą być wynikiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego, szczególnie jeśli pojawiają się przy odchylaniu głowy do tyłu i obracaniu jej (np. podczas takich prac, jak wieszanie firanek). Czasem towarzyszą im mdłości i wymioty, zaburzenia równowagi oraz zaburzenia słuchu, np. chwilowa głuchota lub przeciwnie – szum lub pisk w uszach. Przyczyną takich problemów jest ucisk na tętnice kręgowe, co pogarsza przepływ krwi i powoduje niedotlenienie.

Nasza rada: Poproś lekarza rodzinnego o skierowanie na ultradźwiękowe (dopplerowskie) badanie przepływów w tętnicach szyjnych i kręgowych. Uwaga! Istotne jest wykonanie tego testu także przy skręceniu szyi w prawo i w lewo.

Drętwienie palców

Ta dolegliwość najczęściej pojawia się rano, po przebudzeniu. Zdrętwiałe ręce, a szczególnie dłonie i palce, po kilkuminutowym rozcieraniu zazwyczaj wracają do pełnej sprawności.

Nasza rada: Trzeba najpierw wykluczyć zespół cieśni nadgarstka.

Bóle głowy

Jeśli odczuwane są w okolicy potylicznej (z tyłu), nasilają się przy odwracaniu głowy i towarzyszy im sztywność karku, można podejrzewać, że przyczyną tych problemów jest kręgosłup szyjny. Podobnie w przypadku przewlekłego bólu połowy głowy promieniującego do czoła (jak w migrenie), bólu twarzy czy uczuciu dławienia w gardle. Może też pojawić się uczucie mrowienia lub cierpnięcia skóry głowy albo niektórych jej obszarów.

Nasza rada: Jeśli masz bóle głowy, przede wszystkim powinnaś wykluczyć nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, zaburzenia neurologiczne, choroby oczu czy zapalenie zatok. Dlatego najpierw wybierz się do neurologa, który skieruje cię na badania, lub do innych specjalistów.

Zaburzenia widzenia

Możliwą przyczyną kłopotów ze wzrokiem jest ucisk na nerwy spowodowany zmianami w kręgosłupie szyjnym. Powoduje to widzenie rozmyte lub uczucie ucisku na gałki oczne.

Nasza rada: Nawet jeśli podejrzewamy, że przyczyną jest zwyrodnienie kręgosłupa, warto udać się do okulisty, który wykluczy choroby oczu.

Osłabienie i drżenie nóg

Objawy te występują wtedy, gdy przesunięty krążek międzykręgowy uciska rdzeń kręgosłupa. Przyczyną może być bardzo poważne schorzenie, jakim jest mielopatia szyjna. Choroba zaczyna się podstępnie od osłabienia, drżeń lub skurczów w nogach (zdarza się, choć rzadko, że również w rękach). Niepokojące objawy to także utykanie, zaczepianie stopami o nierówności na drodze.

Nasza rada: Niezbędna jest szybka wizyta u lekarza ortopedy, który najprawdopodobniej zaproponuje ci operację.

Reklama