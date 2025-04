Zima to trudny czas dla naszej odporności. Szczególnie w tym czasie zadbaj o właściwe odżywianie. Należy regularnie jadać posiłki, przede wszystkim śniadania, które dostarczają nam energii na cały dzień i wzmacniają układ odpornościowy. Śniadania powinny być sycące, ale nie zanadto obfite. W ciągu dnia najlepiej jeść pięć niewielkich posiłków.

Jesienno-zimowa dieta powinna być bogata w produkty zawierające dużo witaminy A, C i E.



Witamina A, która wspomaga odporność organizmu, znajduje się m.in. w jajach, serach, mięsie, pomidorach i marchwi.

Reklama

Witamina C, której bogatym źródłem są owoce i warzywa (np. papryka, jabłka, kalafior, brokuły, pomidory i ziemniaki), wzmacnia błony śluzowe i w ten sposób chroni przed infekcjami.



Witamina E wzmacnia natomiast ściany naczyń krwionośnych i chroni czerwone krwinki przed przedwczesnym rozpadem. Znajdziemy ją w olejach roślinnych, jajach, orzechach, mleku i w brukselce.

W diecie nie powinno zabraknąć białka (znajdziemy je w mięsie, nabiale, rybach), które wspomaga wytwarzanie przeciwciał. Warto pamiętać, że miedź obecna np. w czekoladzie i orzechach zwalcza drobnoustroje chorobotwórcze. Nie możemy zapominać również o czosnku, który działa bakteriobójczo.



Na spacer

Sama dieta może nie wystarczyć, Żeby wzmocnić odporność, po drugie, trzeba się dużo ruszać i hartować organizm. Osoby aktywne fizycznie są bardziej odporne na zachorowania i łatwiej sobie radzą z infekcajmi. Ważne, aby nie były to spontaniczne zrywy od czasu do czasu, tylko regularny wysiłek przez przynajmniej 40 minut non stop, np. jogging, jazda na rowerze, pływanie, aerobik. Powinniśmy uprawiać sport przynajmniej trzy razy w tygodniu, a najlepiej ćwiczyć codziennie.

Pomocne są także spacery (część drogi – szybszym krokiem). Warto wychodzić z domu w każdą pogodę, w ten sposób przygotujemy organizm do zimy. Trzeba się ubrać tak, by nie zmarznąć, ale i nie przegrzać organizmu. Spacery także powinny odbywać się systematycznie. Poza spacerami skuteczne jest też hartowanie ciała poprzez polewanie się pod prysznicem na przemian ciepłą i zimną wodą.

Pamiętaj o tym

Kilka prostych zasad pomoże ci uniknąć infekcji.

- Myj często ręce, odkażaj słuchawki telefonu, wyłączniki oraz klamki w domu i w pracy (specjalne żele i płyny kupisz bez recepty w aptece).

- Nie dotykaj ust i nosa, jeśli nie jest to konieczne. Na dłoniach możesz mieć wirusy, które łatwo przedostaną się przez błony śluzowe do organizmu.

- Dotleniaj się: spaceruj lub przynajmniej wykonuj co godzinę 5–7 skłonów przy otwartym oknie. W dotlenionym organizmie krew lepiej krąży, a wraz z nią komórki niszczące wirusy.

- Wypoczywaj, wysypiaj się i unikaj stresu. Stres i zmęczenie uszkadzają układ odpornościowy, który nie może skutecznie się bronić przed infekcjami. Udowodniono to naukowo. Jak zwalczyć stres? Nie ma uniwersalnej metody, musisz opracować ją sama. Jednych odprężają ćwiczenia, innych czytanie lub rozmowa z przyjaciółką.

- Do każdego posiłku dorzuć nieco warzyw, surowych lub gotowanych – to najlepsze źródło witamin. Zamiast słodyczy zjedz owoc, np. jabłko.

Reklama

Pomoc z apteki

Jeśli twoja dieta nie jest bogata w owoce, warzywa czy ryby, sięgnij po gotowe preparaty z apteki, które skutecznie wspomogą siły obronne organizmu Warto stosować np. preparaty z żeń-szenia, który zwiększa także odporność na stres.