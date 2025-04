Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Sylwia Szołtyk

Nie ma powodów do obaw. Nasz organizm jest wyposażony w skuteczne mechanizmy obronne. Gdy wnikają do niego szkodliwe substancje, np. pleśń, reaguje biegunką lub wymiotami i w ten sposób pozbywa się toksyn. Jeśli przypadkowo i tylko raz zjadła Pani niewielką ilość pleśni, nie grożą Pani poważne komplikacje zdrowotne. Gdyby kiedyś zdarzył się podobny wypadek, proszę zażyć dwie tabletki (lub kapsułki) węgla leczniczego i stosować przez 2–3 dni dietę lekkostrawną zawierającą dużo błonnika. Idealny będzie ryż z marchewką. Takie postępowanie ułatwia i przyspiesza usuwanie pleśni z układu pokarmowego. Poza tym węgiel leczniczy wiąże szkodliwe substancje, co ułatwia ich eliminację z organizmu.