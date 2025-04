W ostatnich latach w mediach sporo mówi się o ekologii i produktach organicznych – ich zaletach, pozyskiwaniu oraz wyższości nad pozostałymi „nienaturalnymi” towarami. Używamy więc ekologicznych lub organicznych kosmetyków i jemy takież pokarmy. Co jednak ze zdrowiem intymnym? Czy skoro wolimy kupować kremy, dezodoranty, warzywa czy owoce bez sztucznych dodatków, to czy nie powinnyśmy też zwrócić uwagi na to, jakich tamponów czy podpasek używamy przez dwanaście tygodni w roku?

Od podrażnień do trudności z zajściem w ciążę



Podpaski i tampony towarzyszą nam przynajmniej przez siedem dni w miesiącu. Nosimy je tuż przy skórze lub wewnątrz ciała, więc jak żaden inny produkt mocno ingerują w nasz organizm. To, że zazwyczaj gołym okiem nie widzimy, jakie związki się z nich wydzielają, nie znaczy, że problem nie istnieje.

A wydzielać się może sporo, ponieważ dostępne na polskim rynku podpaski i tampony wytwarza się głównie z mieszanki bawełny i celulozy drzewnej, a wybiela za pomocą chloru. To właśnie w procesie wybielania wydzielają się dioksyny, które uważane są za rakotwórcze. Do tego bawełna, z której wytwarzane są środki czystości, może zawierać szkodliwe substancje, takie jak: pestycydy i herbicydy, które są stosowane na klasycznych, nieorganicznych uprawach bawełny. Efekty? Podrażnienia, alergie i wysuszanie śluzówki miejsc intymnych.

Problemem są także silne alergeny, które są stosowane w podpaskach i tamponach – chodzi o chemiczne pochłaniacze wilgoci, którymi są nasączane, a także substancje zapachowe i barwniki kolorowych nadruków. Przy zetknięciu z nimi może dochodzić do infekcji, a w konsekwencji nawet trudności z zajściem w ciążę.

Bez szkodliwych dodatków

Na rynku produktów do higieny intymnej pojawiła się jednak niedawno nowa marka, która oferuje podpaski i tampony bez chemicznych dodatków. Są one już dostępne w Polsce i kosztują nieco ponad 20 zł. Chodzi o GingerOrganic – jedyną na świecie markę organicznych produktów do higieny intymnej dla kobiet, która otrzymała aż pięć najważniejszych, międzynarodowych certyfikatów: Nordic Ecolabel, ECOCERT, AllergyCertified, FSC, GOTS. Podpaski i tampony GingerOrganic są wykonane z czystej, certyfikowanej, organicznej bawełny i niczego więcej – nie zawierają żadnych syntetycznych składników, substancji chemicznych, chloru, dioksyn, pestycydów, GMO oraz silnie alergizujących składników zapachowych.

W asortymencie GingerOrganic znajdziemy:

Organiczne Podpaski na dzień,

Organiczne Podpaski na noc,

Organiczne Wkładki higieniczne,

Organiczne Wkładki higieniczne pakowanie pojedynczo,

Organiczne Tampony z aplikatorem: Rozmiary Mini, Normal i Super,

Organiczne Tampony bez aplikatora: Rozmiary Mini, Normal i Super.

Ich cena to około 22 zł za opakowanie. Produkty GingerOrganic są od niedawna dostępne w Rossmannie. Przekonują was? Będziecie chciały je wypróbować?

