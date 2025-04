Okres to nie tylko fizjologia, czasem to też stan umysłu ;) Spisałyśmy co – pół żartem, pół serio – większość pań robi w czasie miesiączki.

1. Zwijamy się z bólu



Nogi pod brodę i leżenie na boku – to ułożenie ciała przynoszące ulgę w bólu, który wiele kobiet odczuwa w czasie okresu. Taka niemalże embrionalna pozycja może zostać ulepszona poprzez położenie na brzuchu i dolnej części pleców termoforów lub elektrycznych poduszek. Niektórzy polecają też wypróbowanie rozgrzewających plastrów, które można kupić w aptece. Takie udogodnienia mogą pomóc uniknąć łykania środków przeciwbólowych.

6 okropnych nawyków kobiet w trakcie okresu

2. Wiemy w te dni, na kim NAPRAWDĘ możemy polegać



Koleżanka, która nie wytrzymuje naszych okresowych humorów, to pikuś – gorzej, gdy nie może ich zdzierżyć nasz chłopak lub mąż. Może nie ma się co dziwić, jeśli w jednej sekundzie się przytulamy, a chwilę później zaczynamy płakać, by po chwili rzucić w ukochanego ze złości poduszką? Cóż, w „te dni” zawsze przecież możemy liczyć na zawsze wierny zestaw: termofor i czekoladę…

3. Mamy osobną garderobę na dni z miesiączką



Przyznajcie: nie macie przypadkiem spodni, których używacie tylko w czasie okresu? Raczej starych i koniecznie ciemnych? Albo takich, których w ciągu miesiączki absolutnie nie zakładacie w obawie przed poplamieniem? No właśnie. Niektóre z nas mają na tę występującą raz w miesiącu okoliczność osobną półkę w szafie…

4. Mamy huśtawkę… albo karuzelę nastrojów



„Ha ha, to takie śmieszne” szybko w „te dni” może się zamienić w „buuu ty mnie już nie kochasz!”. Chociaż bardzo tego nie chcemy, większość z nas doświadcza w czasie okresu zmiennych nastrojów, na co niestety zazwyczaj nie mamy wpływu. Pamiętam, jak niegdyś sama w czasie miesiączki wzruszyłam się, oglądając reklamę czekoladek…

5. Toaleta wygląda po nas jak miejsce zbrodni



Nic co ludzkie nie jest nam obce, a że kobiety stanowią nieco ponad połowę społeczeństwa, to dla większości świata toaletowa rzeź (czytaj: krew w klozecie) nie stanowi żadnej nowości. Obrzydliwe, ale prawdziwe.

6. Przeżywamy męki, gdy musimy zmienić podpaskę lub tampon w miejscu publicznym



Zdarzyło wam się schować w pracy podpaskę lub tampon w rękawie bluzy i akurat wtedy, gdy zmierzacie do toalety, zostać zaczepionym przez kogoś na korytarzu? No świetnie, idealny moment na pogawędkę!

Najgorzej jest, gdy trzeba zmienić tampon w miejscu, gdzie nie mamy możliwości ukryć go w kieszeni – na przykład na basenie. Kobiety są wtedy mistrzyniami pomysłowości i szybkości jeśli chodzi o przemykanie do łazienki bez wzbudzania podejrzeń…

7. Wciąż obawiamy się, że damy plamę – dosłownie



Wiele z nas w trakcie okresu wpada w paranoję i boi się odciśnięcia na bieliźnie, a tym samym spodniach czy spódnicy, czerwonej plamki. Przecieki jednakże są rzadkością, bo o ile dbamy o higienę i dostatecznie często zmieniamy podpaski, to takie wypadki nie mają prawa się wydarzyć.

8. Czujemy się dziwnie, gdy w sklepie obsługuje nas mężczyzna



No dobrze, ten punkt można przypisać głównie naprawdę młodym dziewczynom, które odczuwają skrępowanie w sytuacji, gdy muszą wyrzucić na sklepową ladę kilka opakowań podpasek i tamponów – szczególnie, jeśli obsługuje ich mężczyzna. Pozostałe kobiety raczej nie odczuwają wówczas żadnego powodu do wstydu. I słusznie.

