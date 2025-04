Tragiczny bilans grypy w Portugalii, chyba przeraził niejedną osobę. W okresie tygodnia, od 13 do 19 lutego, powikłania grypowe odebrały życie przeszło trzem tysiącom ludzi. Rozprzestrzenianie wirusa ma związek z obniżeniem odporności i wychłodzeniem, spowodowanymi brakiem środków na ogrzewanie swoich domostw. Pacjentów nadal przybywa w szpitalach i powoli zaczyna brakować łóżek.

Jak wynika z badań mikrobiologicznych, za epidemię odpowiedzialne są dwa wirusy grypy typu A. Pierwszym z nich jest już nam poznany wirus H1N1 oraz wirus H3N2, o którym nieco mniej się mówi, z uwagi na nikłe zagrożenie. Objawy infekcji wirusami są takie jak w przypadku normalnej grypy, a więc zaliczamy do nich: rozbicie, bóle mięśni, głowy, gorączkę, dreszcze, ból w klatce piersiowej, czasem też spadek apetytu, katar i kaszel.

A/H1N1

Wirus A/H1N1 wywołuje ostrą chorobę dróg oddechowych, określaną jako świńska grypa. Dawniej wirus ten wpływał negatywnie jedynie na trzodę chlewną, teraz niestety mutował i atakuje również ludzi. Infekcja tym wirusem grypy przebiega łagodniej niż grypa sezonowa, a pierwsze objawy występują już po około 24-48 godzinach od zakażenia. Spadki odporności i niedoleczenie choroby sprzyja rozwinięciu się groźnych powikłań jak niewydolność serca i niewydolność oddechowa, które często są przyczyną zgonu. Świńską grypą łatwo się zarazić, np. poprzez kontakt dotykowy z osobą chorą lub gdy ona zakasła lub kichnie w bliskiej odległości od nas. Bardzo skuteczną metodą zapobiegania tej infekcji jest higiena – zarówno otoczenia (dokładne sprzątanie, mycie powierzchni, wietrzenie), jak i własna (mycie i dezynfekcja rąk).

A/H3N2

Wirus A/H3N2 to również wirus świńskiej grypy, a dokładniej mówiąc, zmutowany wirus A/H1N1. Infekcja jest podobna do grypy sezonowej, ale istnieje po niej większe ryzyko powikłań ze strony układu oddechowego, jak zapalenia płuc o różnym przebiegu, także niepomyślnym. Wyleczenie uzyskuje się po około 7-10 dniach infekcji. Szczepionka raczej nie jest skuteczna w przypadku tego wirusa. H3N2 częściej atakuje osoby w wieku podeszłym. Osłabienie układu odpornościowego i obecność chorób przewlekłych u tej grupie chorych, sprzyja rozwinięciu się grożących życiu powikłań. W Portugalii około 90% wszystkich zgonów zaobserwowano wśród populacji w wieku powyżej 65 roku życia. Zaznacza się jednak, że nie były one w stanie ogrzewać swoich domów (około 44% rodzin z osobą starszą) z powodów ekonomicznych, w związku z czym dochodziło do wyziębienia organizmu, już o i tak obniżonej odporności. Wirus H3N2 trafiając na tak podatny grunt, siał niemałe spustoszenie.

Miejmy nadzieję, że Polskę ominie tak dramatyczny scenariusz, zwłaszcza że powoli rozpoczyna się sezon grypowy. Róbmy więc co w naszej mocy, by zapobiegać tym infekcjom i zawsze dopilnujmy, by w pełni się z nich wyleczyć. Najlepszą formą profilaktyki będzie w tym przypadku częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie miejsc gdzie chodzi mnóstwo ludzi, ubieranie się adekwatnie do warunków atmosferycznych (unikanie przegrzewania i wychłodzenia), stosowanie zbilansowanej i urozmaiconej diety, która dostarczy nam niezbędnych witamin i pierwiastków, wspomagających odporność.

Szczepienia przeciw grypie są wskazane dzieciom, osobom po 50 roku życia, dzieciom i młodzieży przyjmujących na stałe preparaty aspiryny (wirus grypy u nich zwiększa ryzyko pojawienia się tzw. zespołu Reya), chorującym na serce, cukrzycę, niewydolność nerek, POChP, astmę, pensjonariuszom domów opieki, kobietom planującym ciążę w sezonie grypowym, nauczycielom, kontrolerom biletów, kelnerom, kasjerom i pracownikom służby zdrowia.

