Wirusy wywołujące grypę czy przeziębienie przenoszą się drogą kropelkową. Dlatego możesz się nimi zarazić, gdy ktoś na ciebie kichnie lub kaszlnie, a także dotykając chorego czy rzeczy, na której osiadły mikroby. By zmniejszyć ryzyko, często myj ręce.

Reklama

Jak uniknąć zarażenia wirusem grypy?

A gdy jest to niemożliwe, unikaj chociaż macania ust, oczu i nosa (wirusy bowiem najłatwiej przenikają przez błony śluzowe). Co możesz jeszcze zrobić?

Zaszczep się przeciw grypie



Ale nawet gdy to zrobisz, omijaj zatłoczone miejsca, bo szczepienie nie chroni cię przed przeziębieniem. Rób zatem zakupy poza godzinami szczytu i chodź do na msze, podczas których jest niewiele osób.

Zrezygnuj też z publicznego transportu

To niemożliwe? Pamiętaj zatem, aby w nim nie jeść i tak stawać lub siadać, żeby nikt nie chuchał ci twarz. Po każdej podróży starannie myj ręce i twarz, staraj się też nie dotykać twarzy ani nie jeść, dopóki tego nie zrobisz

W pracy korzystaj tylko ze swoich sztućców lub dokładnie myj te ogólnoużytkowe



Wyczyść klawiaturę i telefon (to siedliska bakterii). Nie obgryzaj długopisów (ktoś chory mógł je brać do ręki!). A gdy widzisz, że współpracownik pociąga nosem, zachęć go do wizyty u lekarza. Sama zaś zaaplikuj sobie kurację wzmacniającą (pij codziennie po łyżeczce tranu i 4 szklanki herbaty z sokiem z cytryny oraz miodem).

Reklama

Często wietrz mieszkanie



Nawilżaj też powietrze (bo zarazkom łatwiej sforsować suche śluzówki). Poproś chorego, by nie zostawiał wszędzie zużytych chusteczek. A jeśli musisz je pozbierać, od razu idź umyć ręce. Chcesz sprawdzić, jaką masz temperaturę? Zdezynfekuj termometr (np. spirytusem). A jeśli zacznie cię kręcić w nosie, nie sięgaj po krople, których używa chory, lecz kup sobie własną buteleczkę.