Grypa bostońska - co trzeba o niej wiedzieć?

Budzi strach u młodych rodziców, a media napędzają panikę obco brzmiącą nazwą „grypy bostońskiej”. Jednak nie jest to nowa przypadłość i nie jest nieznana polskim lekarzom. Jej inna nazwa to "zespół dłoni, stóp i ust", co najtrafniej oddaje charakter choroby.