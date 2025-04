fot. Fotolia

Jakie choroby są powodowane przez przerost drożdżaków w organizmie?



Candida albicans atakuje głównie nerwy i mięśnie, ale może uszkadzać dowolne tkanki lub narządy, w zależności od predyspozycji genetycznych organizmu (zobacz zamieszczoną poniżej listę).

Do łagodnych objawów przerostu drożdżaków należą: zmęczenie, gazy, wzdęcia, zgaga, tzw. mgła umysłowa, przyrost wagi, zaparcia, bóle artretyczne, infekcje zatok, zbyt wysoki lub zbyt niski poziom cukru, alergie, depresja i stany lękowe. Z czasem mogą jednak rozwinąć się poważniejsze schorzenia, łącznie z chorobami autoimmunologicznymi i nowotworami.

Schorzenia – bezpośrednio lub pośrednio – związane z przerostem drożdżaków:

Choroby autoimmunologiczne

Stwardnienie zanikowe boczne

Syndrom chronicznego zmęczenia

Fibromialgia

HIV/AIDS

Ziarnica złośliwa

Białaczka

Toczeń

Stwardnienie rozsiane

Dystrofia mięśniowa

Miastenia

Reumatoidalne zapalenie stawów

Sarkoidoza

Twardzina (sklerodermia)

Krew

Chroniczne infekcje

Niedobór żelaza

Małopłytkowość samoistna

Nowotwory

Układ sercowo-naczyniowy

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Zapalenie osierdzia

Wypadanie płatka zastawki mitralnej

Problemy z zastawką serca

Układ pokarmowy

Anoreksja

Wzdęcia/gazy

Nadmierne łaknienie węglowodanów/cukru

Zapalenie okrężnicy

Zatwardzenia/biegunka

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Dysbioza

Alergie pokarmowe

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zgaga

Bóle jelitowe

Zespół jelita drażliwego

Zespół nieszczelnego jelita

Zespół złego wchłaniania/złego trawienia

Skóra

Trądzik

Pieluszkowe zapalenie skóry

Sucha skóra i swędzenie

Egzema

Pokrzywka

Łysienie

Trąd

Grzybica żółta

Łupież

Układ oddechowy/uszy/oczy/jama ustna

Astma

Zapalenie oskrzeli

Zawroty głowy

Bóle uszu

Alergie na substancje chemiczne/środowiskowe

Katar sienny

Grzybica jamy ustnej (pleśniawka)

Zapalenie zatok

Układ hormonalny

Niedoczynność nadnerczy/tarczycy

Cukrzyca

Zaburzenia hormonalne

Hipoglikemia

Bezsenność

Otyłość/niedowaga

Układ nerwowy

Alkoholizm

Niepokój

ADHD

Autyzm

Mgła umysłowa

Depresja

Bóle głowy

Nadpobudliwość

Nadmierna drażliwość

Trudności w uczeniu się

Zaburzenie maniakalno-depresyjne

Utrata pamięci

Migreny

Schizofrenia

Skłonności samobójcze

Układ moczowy/rozrodczy

Zapalenie pęcherza

Endometrioza

Mięśniaki

Impotencja

Utrata libido

Nieregularne miesiączki

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Zapalenie prostaty

Choroby przenoszone drogą płciową

Zapalenie cewki moczowej

Drożdżakowe infekcje pochwy

Wirusy

Wirus Epsteina-Barr

Jak atakują nas grzyby?



Aby zrozumieć, w jaki sposób Candida atakuje organizm, wyobraź sobie, że twoje ciało ma dwie warstwy skóry ochronnej – zewnętrzną i wewnętrzną, która zaczyna się w przewodach nosowych i przebiega w dół organizmu, aż do odbytnicy. Jeśli dojdzie do podrażnienia tej jednorodnej tkanki (albo do rozwinięcia się stanu zapalnego), błony śluzowe staną się bardziej porowate, co umożliwia zarazkom przedostanie się do krwiobiegu.

W czasopiśmie Infection and Immunity Michael J. Kennedy i Paul A. Volz wyjaśniają: „Przedostawanie się Candida albicans do krwiobiegu przez błony śluzowe przewodu pokarmowego jest istotnym mechanizmem prowadzącym do kandydozy ogólnoustrojowej”.

Gdy w organizmie gromadzi się Candida albicans i jej mykotoksyny, dochodzi do zaburzeń komórkowych. Prowadzi to do uszkodzenia drugorzędnych układów ciała. Mykotoksyny bardzo mocno osłabiają organizm, wskutek czego, zdaniem Kennedy’ego i Volza: „u chorych mogą rozwinąć się znacznie bardziej poważne choroby, jak: zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS), stwardnienie rozsiane, miastenia, zapalenie okrężnicy, zapalenie końcowego odcinka jelita krętego (z ang. regional ileitis), schizofrenia, a nawet śmiertelna posocznica grzybicza (potocznie zwana sepsą – przyp. tłum.)”.

Indywidualne predyspozycje genetyczne decydują o tym, który układ lub narząd zostanie zaatakowany przez grzyby.

Fragment pochodzi z książki „Grzyby Candida – przyczyna większości chorób" autorstwa A. Boroch (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014).