Spis treści:

Mukormykoza, zwana również "czarnym grzybem", to poważna i rzadka infekcja grzybicza wywołana pleśniami z rzędu Mucorales.

Są to powszechnie występujące grzyby - głównie w glebie z rozkładającymi się liśćmi czy kompostem. Nie jest możliwie całkowite uniknięcie kontaktu z nimi, ponieważ większość ludzi styka się z tym grzybem na co dzień.

Jednak do zakażenia człowieka dochodzi bardzo rzadko. Mukormykoza jest zagrożeniem głównie dla osób schorowanych, przyjmujących leki obniżające odporność, chorych na nowotwory oraz po przeszczepach, a także stosujących przez długi czas kortykosteroidy.

Zagrożone są też osoby z niekontrolowaną cukrzycą, wcześniaki, pacjenci po operacjach, oparzeniach lub innych urazach skóry.

Mukormykoza rozwija się na początku głównie w zatokach i płucach wskutek wdychania zarodników pleśni. Czasami dochodzi do zakażenia nimi rany.

Objawy zakażenia "czarnym grzybem" mogą się różnić w zależności od zaatakowanego obszaru organizmu.

W przypadku zajęcia nosa i zatok, a także mózgu, do objawów mukormykozy należą:

Objawy mukormykozy w przypadku zajęcia płuc to:

Zakażenie skóry grzybem manifestuje się pęcherzami lub wrzodami, a zainfekowane miejsce staje się czarne.

Gdy dojdzie do zajęcia przewodu pokarmowego, mukormykoza objawia się:

Chociaż mukormykoza jest rzadką chorobą, to jej wzrost zanotowano w Indiach u chorych na COVID-19. Zaobserwowano również wysoką śmiertelność u zakażonych, sięgającą 50%.

Leki sterydowe pozwalają ograniczyć stan zapalny u chorych, ale jednocześnie obniżają odporność organizmu oraz podnoszą stężenie glukozy we krwi.

Większość przypadków infekcji "czarnym grzybem" w Indiach dotyczy pacjentów z cukrzycą. Jednak na mukormykozę chorują też osoby bez cukrzycy.

Mukormykoza nie jest chorobą zaraźliwą. Nie może rozprzestrzeniać się między ludźmi.

Mukormykoza wymaga leczenia preparatami przeciwgrzybiczymi podawanymi dożylnie lub doustnie. Stosuje się na ogół amfoterycynę B, pozakonazol lub izawukonazol.

Kolejnym etapem leczenia, którego często nie można uniknąć, jest zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zakażonych tkanek. U chorych konieczne jest niekiedy nawet usunięcie oka, ponieważ grzyb szybko się rozprzestrzenia.