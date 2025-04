Spis treści:

Reklama

Obecność ropy w gardle jest najczęściej efektem infekcji, toczącej się w obrębie głowy lub szyi. Często przyczyną jest zakażenie bakteryjne, np. paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków (angina ropna), anginę Ludwiga, zapalenie ucha czy zapalenia zatok. Ropa w gardle może wskazywać na powikłania anginy, a należą do nich np. ropień okołomigdałkowy czy rzadka przypadłość nazywana ropowicą szyi. Ropa w gardle pojawić się może wskutek próchnicy zębów, a czasami także zakażeń grzybiczych.

Wraz z pojawieniem się ropy w gardle występują na ogół objawy takie jak:

gorączka,

dreszcze,

ból gardła,

sztywność szyi,

zaczerwienienie i obrzęk gardła,

ból uszu,

bóle mięśni,

powiększenie węzłów chłonnych szyi.

U niektórych osób pojawiają się też zwiększone ślinienie, obrzęk szyi, utrudnione połykanie, a czasami kłopoty z oddychaniem i mówieniem. Może dojść też do szczękościsku.

Chociaż biały nalot na migdałkach jest typowym objawem anginy paciorkowcowej, to jednak obecność ropy na migdałkach nie zawsze wynika z zakażenia bakteriami. Przy niektórych chorobach wirusowych, zwłaszcza w przebiegu mononukleozy zakaźnej (zakażenie wirusem EBV), także może wystąpić nalot na migdałkach. Jest to o tyle ważne, że infekcji wirusowych nie leczy się antybiotykami, w przeciwieństwie do zakażeń bakteryjnych.

Pojawienie się ropy w gardle zawsze wymaga wizyty u lekarza, który na podstawie objawów, wywiadu lekarskiego, a niekiedy również badań diagnostycznych, w tym obrazowych, będzie mógł stwierdzić, co jest przyczyną wystąpienia ropny w gardle. Nie powinniśmy stawiać diagnozy samodzielnie. W większości przypadków konieczne jest przyjmowanie antybiotyków, które przepisać musi lekarz. Lepiej też nie zwlekać z konsultacją lekarską, ponieważ bakterie mogą się rozprzestrzeniać, a infekcje, takie jak angina, mogą skutkować powikłaniami w obrębie innych narządów, np. serca lub nerek.

Ropa może pojawić się w głębokich przestrzeniach szyi wskutek szerzenia się procesów ropnych. Zdarza się, że dociera do przestrzeni międzykręgowych, śródpiersia i zagraża rozwinięciem się posocznicy (sepsy). Są to jednak przypadki rzadkie, na ogół dotyczą osób o obniżonej odporności, chorych na cukrzycę lub inne poważne schorzenia. Jeżeli treść ropna z migdałków przejdzie przez mięśnie do przestrzeni przygardłowej, zaczyna szerzyć się między mięśniami wewnątrz szyi. Zakażona treść może przenikać nie tylko w dół do klatki piersiowej, ale także w kierunku jamy czaszki. Sygnały alarmujące to wysoka gorączka, silny ból szyi, pogarszający się stan chorego. Szyja po chorej stronie jest obrzęknięta, bolesna i uwypuklona. Mogą pojawić się trudności w oddychaniu.

Trzeba też pamiętać o możliwych powikłaniach bakteryjnego zapalenia migdałków. Należą do nich:

Niektóre osoby z nie do końca wiadomych przyczyn są podatniejsze na rozwój powikłań zakażeń bakteryjnych. Najlepiej nie lekceważyć zmian ropnych w gardle i udać się z nimi do lekarza.

Zmiany ropne w gardle leczy się zazwyczaj antybiotykami. Przy anginie paciorkowcowej podaje się najczęściej penicyliny. Terapia trwa 10 dni. Nie wolno tego czasu skracać. Antybiotykoterapia zawsze powinna trwać tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli dokuczliwe objawy całkowicie ustąpiły.

Oprócz leczenia przyczynowego, ważne jest też leczenie zachowawcze, które polega na odpoczynku w domu, nawadnianiu organizmu, nawilżaniu powietrza i delikatnej diecie. W zmniejszaniu bólu pomocne będą leki dostępne bez recepty, takie jak paracetamol lub ibuprofen, a także spraye do gardła o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrobnoustrojowym, tabletki do ssania czy płukanie gardła naparami z ziół lub wodą z solą (przeczytaj: domowe sposoby na ból gardła).

Leczenie ciężkich przypadków ropnych zmian w gardle wymaga pobytu w szpitalu, gdyż pacjent musi przebywać pod ścisłym nadzorem. Antybiotyki są podawane dożylnie, konieczna może być operacja, np. wymagająca opróżnienia zbiornika ropy, czyli tzw. drenaż.

Reklama

Czytaj także:

Angina - bakteryjna, wirusowa, przyczyny, objawy i leczenie zapalenia gardła

Domowe sposoby na anginę. Jak leczyć zapalenie gardła i migdałów?

Jak szybko i skutecznie oczyścić zatoki z ropy? Oto kilka porad