Wprawdzie w maju kończy się pylenie brzozy, ale w powietrzu zaczynają się panoszyć zarodniki pleśni. Do tego dochodzą jeszcze pyłki babki, traw, sosny, szczawiu i pokrzywy… Dla alergika (którym jest już co trzeci Polak!) to prawdziwa gehenna. I choć na odczulanie o tej porze roku jest już za późno, możesz sprawić, by objawy alergii nie były zbyt uciążliwe. Jak? Unikaj kontaktu z alergenem. Dlatego na spacer zamiast w słoneczne (i wietrzne) popołudnie wybierz się po deszczu albo wieczorem, bo wtedy stężenie pyłków w powietrzu jest najmniejsze. Skonsultuj się też z alergologiem, który może ci zalecić stosowanie doustnych leków przeciwhistaminowych. I pamiętaj o sprejach do nosa, które sprawią, że mimo kataru siennego znów będziesz mogła oddychać pełną piersią.

Julia Kamińska - Jedno z pragnień serialowej BrzydUli? „Zawsze marzyłam, żeby mieć w domu kotka. Niestety, to niemożliwe…”, wyznaje z żalem aktorka. Powód? Julia Kamińska ma silną alergię na sierść zwierząt. Dlatego zamiast ukochanego czworonoga (aktorka oprócz kota bardzo chciałaby mieć też psa i zająca) jej „pupilami” są teraz… dwa pająki.