Na czym polega choroba Hashimoto, jakie są jej objawy i czy można ją wyleczyć?

Jakie są objawy choroby Hashimoto?



Hashimoto to przewlekła choroba ogólnoustrojowa. Jej przyczyny nie są do końca znane, a objawy, które mogą na nią wskazywać, to przede wszystkim powiększenie tarczycy, czyli pojawienie się tzw. woli, przewlekłe zmęczenie, zaparcia i problemy skórne oraz z włosami. Jeśli wystąpią, powinniśmy skontaktować się z endokrynologiem.

Diagnostyka choroby Hashimoto, jak wyjaśnia doktor n. med. Elżbieta Lipska, specjalistka endokrynologii i diabetologii dziecięcej, przebiega dwutorowo: z jednej strony ważna jest diagnostyka laboratoryjna, a z drugiej – ultrasonograficzna (USG tarczycy).

Czy chorobę Hashimoto można wyleczyć?



Niestety, wprawdzie wiadomo jak wspomagać pracę tarczycy i leczyć jej schorzenia, lekarze nie umieją jednak sprawić, by choroba Hashimoto się zatrzymała.

Czy to prawda, że psychika chorego i stres wpływają na tę chorobę? Na czym dokładnie polega Hashimoto? Zobacz na naszym filmie!

Jak leczyć Hashimoto?