Ponowne zakażenie koronawirusem. Czy reinfekcja powoduje cięższe objawy COVID-19?

Koronawirus mutuje średnio co 15 dni, dlatego jest możliwe ponowne zakażenie tym patogenem. Na świecie zgłoszono kilkaset takich przypadków. To, jak będzie przebiegać powtórna infekcja, jest trudne do przewidzenia, jednak częściej będzie powodować lżejsze objawy.