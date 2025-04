Higiena jamy ustnej i uzębienia odgrywa najważniejszą rolę w profilaktyce próchnicy i innych chorób zębów. Równie ważne w ochronie zębów przed chorobami jest zmniejszenie spożycia produktów zawierających cukier, ponieważ to on jest głównym powodem rozprzestrzeniania się bakterii próchnicotówrczych.

„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda…”

Codzienna higiena jamy ustnej polega na czyszczeniu zębów szczoteczką i pastą przez około 3 minuty, co najmniej 2 razy w ciągu dnia. To zapewnia minimalną ochroną dla zębów. Dla zachowania odpowiedniej czystości zębów najlepsze jest korzystanie ze szczoteczki i pasty po każdym posiłku.

Do szczotkowanie możemy używać szczoteczki elektrycznej lub manualnej. Dentyści twierdzą, że każda z nich bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, jeśli tylko nie szczotkujemy zbyt krótko i robimy to dokładnie.

Rodzaje szczoteczek o różnej twardości włosia:

• miękkie – przeznaczone szczególnie dla tych, którzy mają wrażliwe dziąsła, nieraz krwawiące podczas mycia,

• średnie – szczoteczki o takim włosiu powinna używać większość ludzi, pozwalają dobrze oczyścić zęby i chronić dziąsła,

• twarde – rzadko polecane – dla osób o zdrowych i odpornych dziąsłach narażonych szczególnie na tworzenie się kamienia nazębnego.

Szczoteczkę najlepiej wymieniać co 3 miesiące, ponieważ po tym czasie traci ona swe pierwotne właściwości, włosie się odkształca i gorzej czyści zęby.

Na języku...

Na języku również wraz z drobinami jedzenia zbierają się liczne bakterie, tworząc osad. Do usunięcia osadu i oczyszczenia języka służą specjalne szczoteczki. Niektóre szczotki do zębów mają na główce przeznaczoną do czyszczenia języka dodatkową powierzchnie czyszczącą.

Nici dentystyczne

Nici dentystycznych, często fluorowanych używa się przed lub po szczotkowaniu zębów, ponieważ szczoteczka nie wyczyści dokładnie wszystkich przestrzeni międzyzębowych,. Każdą przestrzeń międzyzębową trzeba czyścić nieużywaną częścią nici, aby nie przenosić bakterii w następne miejsca.

Płyny do płukania jamy ustnej

Płyn do płukania jamy ustnej wspomaga ochronę zębów. Usuwa on pozostałe resztki pokarmu, niszczy bakterie oraz przywraca odpowiedni odczyn pH w ustach.

Na rynku są dostępne różnego rodzaju płyny do płukania: np. łagodzące zapalenia dziąseł, usuwające nieprzyjemny zapach z ust albo ograniczające odkładanie się kamienia nazębnego.

Wizyta u dentysty

Codzienne dbanie o higienę zębów i jamy ustnej jest tylko jednym ważnym elementem ochrony uzębienia przed chorobami. Równie ważne są wizyty w gabinecie stomatologicznym przynajmniej 2 razy w roku. Dentysta obejrzy nasze zęby i sprawdzi, czy wszystko z nimi w porządku. Oczyści je również z odkładającego się kamienia nazębnego. Częste wizyty u dentysty pozwolą szybko zauważyć i wyleczyć zmiany próchnicowe oraz przeciwdziałać chorobom przyzębia.

