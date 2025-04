fot. Fotolia

Na etykietach opakowań kołder i poduszek często pojawia się duża liczba różnego rodzaju symboli. Certyfikaty zdrowotne potwierdzają wysoką jakość produktów oraz to, że są przyjazne dla zdrowia, co w przypadku osób skłonnych do uczuleń jest szczególnie istotne. Przedstawiamy najważniejsze międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa umieszczane na etykietach kołder i poduszek oraz autorski symbol wprowadzony przez Wendre.

Najważniejsze międzynarodowe oznaczenia świadczące o bezpieczeństwie produktów tekstylnych



Najważniejszym oznaczeniem dotyczącym bezpieczeństwa umieszczanym na produktach tekstylnych jest certyfikat przyznawany przez międzynarodowe stowarzyszenie OEKO TEX „Tekstylia Godne Zaufania”.

Etykieta z napisem „TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA zbadane na substancje szkodliwe według OEKO TEX Standard 100” potwierdza, że dany produkt został przebadany pod kątem 100 parametrów istotnych dla zdrowia i w badaniu uzyskał wynik pozytywny.

Produkty z tym oznaczeniem są wolne od substancji szkodliwych takich jak metale ciężkie czy rakotwórcze barwniki azowe. Stowarzyszenie OEKO TEX stale monitoruje firmy, którym wydało certyfikat.

Zdarza się, że producenci, którzy nie otrzymali certyfikatu OEKO TEX umieszczają na swoich produktach logotyp, który przypomina swoim wyglądem znak „Tekstylia Godne Zaufania”. Istnieją również przypadki, że certyfikat danego wytwórcy jest nieaktualny, a mimo to logotyp wciąż widnieje na etykiecie produktu. Jak sprawdzić, czy dana kołdra lub poduszka mają oryginalny i ważny certyfikat? Każdy producent ma swój numer przyznawany podczas nadawania certyfikatu przez OEKO TEX. Wystarczy wejść na stronę https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

i w okienku „Validity check” wpisać numer, który znajduje się na logotypie „Tekstylia Godne Zaufania”, np. numer produktów marki Wendre to: 08.0.63351. Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu pojawi się informacja, czy certyfikat jest ważny, której jest klasy (OEKO TEX wyróżnia cztery klasy produktów) oraz jakich wyrobów dotyczy.

Innym z najważniejszych międzynarodowych oznaczeń jest symbol CE. Skrót ten pochodzi od słów z języka francuskiego Conformité Européenne, co w tłumaczeniu na język polski znaczy: zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.

Znak potwierdza, że produkt jest bezpieczny według ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa zawartych w unijnych dyrektywach. Każdy wyrób medyczny musi mieć na etykiecie umieszczony znak CE.

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej pisze, że „oznakowanie wyrobu medycznego znakiem CE to deklaracja wytwórcy, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa, które dotyczą tego wyrobu”.

Produkty sprowadzane z Chin często są niższej jakości i nie mają znaku CE. Dlatego producenci wpadli na pomysł, jak stworzyć złudzenie, że jednak produkt jest oznakowany tym symbolem. Powstał chiński odpowiednik znaku – China Export – który wizualnie jest niemal identyczny z oryginałem. Jak rozpoznać, czy dany produkt ma oryginalne oznaczenie CE? W podrobionym symbolu odległość między literami C i E jest znacznie mniejsza. Często również środkowa belka w literze E jest dłuższa, równa z górną i dolną.

Tekstylia Minimalizujące Rozwój Roztoczy i ich Alergenów



Tekstylia Minimalizujące Rozwój Roztoczy i ich Alergenów – autorski znak Wendre – przedstawia przekreślone roztocze, a wokół niego widnieje tekst z nazwą oznaczenia. Ten symbol informuje klientów, że produkt posiada właściwości ograniczające ekspozycję na alergeny roztoczy kurzu domowego i jest jednym z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ich zminimalizowania.

Odpowiednie oznakowanie produktów pozwala w szybki sposób wybrać właściwą dla siebie kołdrę czy poduszkę. Dokładne czytanie etykiet oraz sprawdzanie, czy dany wyrób posiada odpowiednie atesty zdrowotne jest istotne szczególnie w przypadku alergików – umożliwia dokonywanie świadomego wyboru.

Należy pamiętać, że przed wprowadzeniem produktu na rynek nikt nie sprawdza, czy umieszczone na nim oznaczenia są oryginalne. Dlatego przed zakupem powinno się dokładnie przeczytać etykietę wybranej kołdry i poduszki oraz sprawdzić, czy rzeczywiście jest w pełni przyjazna dla zdrowia.

