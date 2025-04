fot. Fotolia

Reakcje uczuleniowe powodują nie tylko pyłki roślin, które kwitną wiosną. Alergeny wziewne są obecne również w domu w postaci cząstek organicznych zawartych w kurzu. Regularne odkurzanie mieszkania nie wystarczy, aby skutecznie ograniczyć ich występowanie. Walkę z nimi warto rozpocząć od odpowiedniego dobrania przedmiotów codziennego użytku.

Produkty wykonane ze specjalnych gęsto utkanych tkanin, tzw. barierowych, nieprzepuszczalnych dla roztoczy będą bardzo dobrym rozwiązaniem.

Alergia na kurz – jak złagodzić jej objawy?

Osoby cierpiące na tzw. alergię na kurz często odczuwają jej objawy rano, zaraz po wstaniu z łóżka. Uciążliwy katar, kichanie, drapanie w gardle czy swędzenie lub podrażnienie skóry to efekty kontaktu z alergenami wziewnymi, czyli antygenami zdolnymi do wytwarzania reakcji alergicznej. Roztocza kurzu domowego, które są głównym źródłem alergenów w pomieszczeniach zamkniętych, chętnie osiadają na kołdrach, poduszkach czy prześcieradłach, ponieważ na nich jest keratyna, którą się żywią. Lubią też ciepło i wilgoć, więc łóżko i akcesoria do spania to dla nich idealne środowisko do rozwoju

i namnażania.

Najskuteczniejszą metodą na zmniejszenie ekspozycji na roztocza jest używanie pościeli wykonanych z tzw. tkanin barierowych. Światowa Organizacja Alergii zaleca stosowanie tego rodzaju materiałów, ponieważ zmniejszają nasilenie objawów chorobowych u osób ze stwierdzonymi schorzeniami alergicznymi.

Alergolodzy zalecają, aby osoby cierpiące na alergie w możliwie jak największym stopniu ograniczyły kontakt z alergenem – czynnikiem odpowiedzialnym za uczulenie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dbanie o kołdry i poduszki. Powinno się je prać przynajmniej raz na 4 tygodnie w temperaturze minimum 55oC – w takiej temperaturze giną roztocza.

Alergicy powinni unikać przedmiotów, na których osiada kurz. Przede wszystkim są to meble tapicerowane, narzuty, zasłony czy dywany.

Warto zrezygnować również z wolnostojących bibelotów czy maskotek, które również są siedliskiem roztoczy. Istotne jest też regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń. W domu powinno być chłodno i sucho, ponieważ w takich warunkach roztocza się nie namnażają.

Alergicy uczuleni na pyłki powinni natomiast zrezygnować z wiosennych spacerów po lasach czy łąkach, gdzie jest najwięcej kwitnących roślin.

5 zasad ochrony przed roztoczami

Wybieraj kołdry i poduszki z materiałów syntetycznych, przez które nie przenikają roztocza. Pierz kołdry i poduszki minimum co 4 tygodnie w temperaturze 55 oC lub wyższej. Regularnie wietrz wszystkie pomieszczenia. Usuń z mieszkania tapicerowane meble, dywany, narzuty i zasłony. Schowaj do regału książki i bibeloty.

