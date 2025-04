Aby uniknąć paradontozy, warto jak najwcześniej zacząć dbać o zdrowie dziąseł. Poznaj 5 prostych rad, dzięki którym zminimalizujesz ryzyko choroby!

Jak dbać o zdrowie dziąseł? Oto 5 prostych rad!

1. Pamiętaj o nitkowaniu zębów

Nić dentystyczna pomaga w usunięciu resztek jedzenia i bakterii z przestrzeni międzyzębowych, czego nie zapewni nawet najdokładniejsze szczotkowanie. Regularne nitkowanie zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi bakterii powodujących stany zapalne przyzębia i próchnicę. Tutaj znajdziesz praktyczne rady, jak prawidłowo używać nici dentystycznej.

2. Ogranicz spożycie alkoholu

Alkohol osłabia odporność organizmu i wysusza jamę ustną, przez co ślina nie może usunąć z niej bakterii. Jeśli jednak wybieramy alkohol, stawiajmy na czerwone wino, zawierające polifenole zwalczające bakterie próchnicowe. Kieliszek francuskiego wina, koniecznie – pozostając w tych klimatach – razem z deską serów. Te nie tylko idealnie komponują się z winem, ale i przywracają odpowiednie pH w ustach i wspomagają produkcję śliny.

3. Zrezygnuj z fast foodów

Zastępowanie zróżnicowanych posiłków niezdrowymi „gotowcami” to praktyka, która nie tylko jest autostradą do otyłości, ale też do utraty zębów. Dziąsłom zaczyna brakować witaminy B i C, których przekąski z fast foodu zawierają znikome ilości. Witaminy z grupy B odgrywają znaczącą rolę w walce z chorobami dziąseł, natomiast witamina C zmniejsza wrażliwość na infekcje. Te niedobory można wypełnić zamieniając od czasu do czasu hamburgera na świeżą rybę, a frytki na owoc.

4. Ostrożnie z owocami

Suszone i kandyzowane zawierają znacznie więcej cukrów prostych, które nie tylko odłożą się w pasie, ale i na zębach. To samo dotyczy wszelkich przetworów owocowych – dżemów, konfitur, soków. Musli tropikalne z kandyzowanym ananasem, kanapkę z dżemem truskawkowym i sok jabłkowy zamieńmy na kanapkę z twarożkiem, który dostarczy naszym zębom wapnia. Do tego kiwi, które da nam zastrzyk witaminy C, a na popicie, działająca bakteriobójczo, zielona herbata.

5. Rzuć palenie

Zgodnie z wynikami badać badań dr. Jana Bergstroma z Uniwersytetu w Toronto ryzyko rozwoju paradontozy u palaczy jest o 50 procent większe. Palenie tytoniu powoduje bowiem wszystko to, co najgorsze dla zębów i dziąseł – przyspieszają rozwój bakterii, pogarszają jakość śliny i pogłębiają niedobory witaminy C.

Na podstawie materiałów prasowych Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie

