Nasze piersi zmieniają się. I nie chodzi tu tylko o wielkość, która uzależniona jest w głównej mierze od ilości tkanki tłuszczowej. Zmienia się także to, co jest ich istotą – tkanka gruczołowa. A robi to w rytmie naszych hormonów.

Zmienne jak kobieta

Już każdy cykl miesiączkowy oznacza metamorfozę dla piersi – w pierwszej połowie są miękkie, w drugiej powiększają się, twardnieją i zaczynają boleć. Wpływają na nie także zmiany hormonalne, które z wiekiem zachodzą w naszych organizmach: piersi zmieniają się wraz z ciążą, karmieniem, a potem menopauzą. I na wszystkich tych etapach wymagają nieco innego traktowania i uwagi. Warto o nich pamiętać i regularnie je badać, by w porę wychwycić wszelkie nieprawidłowości.

Rodzaje guzków

Wszystkie niestandardowo rozwijające się tkanki w piersi to zmiany nowotworowe. Nie warto się jednak samą tą nazwą przerażać. Wszystko zależy od tego, czy zmiany są łagodne czy złośliwe.

1. Nowotwory niezłośliwe (łagodne) to m.in. włókniakogruczolaki i torbiele. Zmiany te raz usunięte zwykle już się nie pojawiają w tym samym miejscu. W odróżnieniu od nowotworów złośliwych, łagodne nie umieją ani przemieszczać się, ani wnikać w głąb innych tkanek.

2. Nowotwory złośliwe zbudowane są z nieprawidłowych komórek. Umieją wrastać w głąb otaczających je tkanek i niszczyć je. Mogą też odrywać się od guza, w którym powstały i wędrować naczyniami krwionośnymi lub limfatycznymi do innych narządów, tworząc w nich nowe guzy (to tzw. przerzuty).

W zależności od tego ile masz lat, sprawdź jak zadbać o piersi, możesz też podpowiedzieć swojej Mamie

Jak dbać o piersi, gdy masz lat 20+

Między 20. a 35. rokiem życia piersi kobiety składają się głównie z tkanki gruczołowej. Tak to urządziła natura – w tym wieku większość z nas rodzi dzieci, tkanka gruczołowa jest więc potrzebna, bo dzięki niej w piersiach powstaje mleko.

Ważne badanie

Jeśli masz 20 lat, to czas na USG piersi. Wybierz się na nie w pierwszej połowie cyklu (kilka dni po miesiączce). To bezpieczne badanie: lekarz przesuwając po piersi głowicę aparatu, ogląda tkankę gruczołową, która na monitorze aparatu ma jasny kolor. W przeciwieństwie do zmian patologicznych – te są ciemne. Uwaga! Badaj samodzielnie piersi co miesiąc, 2–3 dni po miesiączce. USG wykonuj co 2 lata, chyba

że lekarz zdecyduje inaczej.

To cię może niepokoić

Wyzwaniem dla piersi jest laktacja. Pamiętaj, że 3–5 dni po porodzie, kiedy pojawia się dużo pokarmu, piersi stają się nabrzmiałe i bolesne. Problem ten pokonać pomogą chłodne okłady (np. lód zawijamy w pieluszkę tetrową i przykładamy do piersi po karmieniu).

Jak dbać o piersi, gdy masz lat 35+

W tym wieku przybywa w piersiach tkanki tłuszczowej, a ubywa gruczołowej.

Ważne badanie

Kobietom, które ukończyły 35 lat zaleca się wykonanie mammografii. Polega ona na prześwietleniu piersi promieniowaniem RTG. Badanie nie jest przyjemne, ale nie wymaga znieczulenia – pierś układa się na specjalnej płytce, dociska drugą płytką i prześwietla. Wynik jest dostępny w postaci zdjęcia: tkanka tłuszczowa jest ciemna, a nowotworowa – jasna. Nie zdziw się jednak, jeśli lekarz zaleci ci też USG. W tym wieku również to badanie jest konieczne. Uwaga! Nadal ważne jest samobadanie piersi. USG wykonuj co rok, a mammografię co 5 lat, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

To cię może niepokoić

Około 35. roku życia nasilają się objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Oprócz bólów brzucha pojawić się mogą obrzęk i ból piersi. By nieco je złagodzić, warto wzbogacić dietę w oleje roślinne lub sięgnąć po olej z wiesiołka w kapsułkach, który reguluje pracę hormonów.



Jak dbać o piersi, gdy masz lat 50+

Z wiekiem w piersiach rozluźniają się mięśnie i więzadła podtrzymujące tkankę tłuszczową. Dodatkowo kurczą się gruczoły mleczne. To wszystko powoduje, że biust staje się coraz mniej jędrny.

Ważne badanie

Po pięćdziesiątce u 60 proc. kobiet w piersiach zaczynają rozwijać się zmiany, m.in. torbiele i gruczolaki. W większości przypadków są one niegroźne, ale trzeba je badać, by nie przeoczyć guzka o charakterze nowotworowym. Dlatego kobietom pięćdziesięcioletnim zaleca się wykonywanie i USG piersi i mammografii. Uwaga!

Jeśli już nie miesiączkujesz, samodzielnie badaj piersi zawsze tego samego dnia miesiąca. Wykonuj także raz w roku mammografię i USG.

To cię może niepokoić

Z wiekiem zmniejsza się w organizmie wydzielanie progesteronu, więc czasowo piersi mogą być narażone na działanie samych estrogenów. Normalne jest więc, że zaczynają się powiększać (to obrzęk) i stają się tkliwe. Takie objawy może złagodzić stosowanie fitoestrogenów (np. Menofem, Menoplant, bez recepty) lub hormonalnej terapii zastępczej (musi przepisać

ją lekarz).