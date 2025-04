Szkliwo jest dla zębów jak tarcza – zabezpiecza przed atakiem bakterii i rozwojem chorób. Niestety, łatwo się niszczy, w wyniku czego zęby stają się słabe. Sprawdź, jak to wygląda w twoim przypadku i co zrobić, by ratować zęby. Zrób test!

Test - sprawdź, w jakim stanie są twoje zęby

Czy częściej niż raz dziennie:

Jesz owoce lub pijesz soki owocowe?

Pijesz napoje gazowane (np. typu cola)?

Pijesz napoje izotoniczne, herbatę owocową lub herbatę mrożoną?

Jesz marynowane warzywa?

Jesz sałatki z sosami na bazie octu?

Jesz kwaśne słodycze?

Zażywasz musujące leki lub witaminy?

Czy często cierpisz na:

Zgagę?

Wymioty?

Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na przynajmniej dwa z powyższych pytań, twoje zęby są narażone na erozję. Przeczytaj, jak możesz je chronić.



Jak chronić szkliwo?

Uważaj na produkty, które szkodzą szkliwu

Najbardziej niebezpieczne dla twoich zębów jest to, co zawiera duże ilości kwasów. Szkliwo dostaje więc najbardziej w kość, gdy jesz surowe owoce (szczególnie cytryny, pomarańcze, grapefruity, mandarynki, jabłka), warzywa (m.in. szczaw, pomidory) oraz pijesz soki. Niszczą je też wszelkiego rodzaju marynaty oraz sosy z dodatkiem octu, a także kwaśne słodycze i gazowane napoje oraz izotoniki. Nie oznacza to jednak, że musisz wyeliminować te wszystkie produkty. Dobrze byłoby je jednak ograniczyć. Jeśli nie możesz zrezygnować z picia słodzonych napojów gazowanych, pij je przez słomkę. Unikaj też powolnego ich sączenia. A po spożyciu któregoś z wymienionych produktów zawsze porządnie przepłucz usta wodą. Zneutralizuje ona działanie kwasów i zmniejszy ryzyko erozji szkliwa.



Rozsądnie myj zęby

Przede wszystkim nigdy nie szczotkuj ich bezpośrednio po spożyciu produktów zawierających kwasy. Dzięki temu zapobiegniesz mechanicznemu usunięciu rozmiękczonego szkliwa. Zadbaj też o dobrą szczoteczkę. Pamiętaj, że taka, która ma odstające, powykrzywiane włókna, może kaleczyć szkliwo i powodować urazy dziąseł. Jeśli masz tendencje do zbyt mocnego dociskania szczoteczki do zębów, zdecyduj się na taką o miękkim lub średnio twardym włosiu. Zawsze używaj pasty do zębów z fluorem. Związek ten bierze udział w remineralizacji szkliwa i znacząco redukuje nadwrażliwość zębów.



Zawsze żuj gumę po jedzeniu

Bezpośrednio po posiłku bakterie obecne w ślinie przytwierdzają się do powierzchni zębów i wytwarzają kwasy organiczne, które wpływają na demineralizację szkliwa. Żucie gumy podwyższa pH śliny i utrudnia bakteriom rozwój. Dzięki temu demineralizacja szkliwa nie następuje, a procesy próchnicze zostają zahamowane. Uwaga! Jeśli masz taką możliwość wyszczotkuj po jedzeniu zęby lub przepłucz jamę usta płynem antybakteryjnym. To zadziała jeszcze lepiej niż guma.



Wzmacniaj dobrą dietą

Mocne zęby to mocne szkliwo. Aby takie było, trzeba zadbać o dietę bogata w wapń. Kilka razy dziennie sięgaj więc po produkty mleczne: jedz jogurty, sery żółte i twarogowe. Jeśli jesteś uczulona na mleko, zapytaj lekarza o odpowiednie suplementy. Pamiętaj, że wapń jest obecny także roślinach strączkowych, orzeszkach laskowych i ziemnych, słoneczniku, rybach.



Chodź do dentysty

Odwiedzaj jego gabinet co najmniej co pół roku. Lekarz zauważy nawet niewielkie ubytki w szkliwie, zabezpieczy je, co zapobiegnie dalszej erozji, która z czasem doprowadziłaby do próchnicy.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".