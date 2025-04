Fot. Fotolia

Ślina jest bardzo potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie tylko pomaga przełykać i wstępnie trawić jedzenie, ale także chroni zęby przed próchnicą. Neutralizuje kwasy i zapobiega nadmiernemu rozwojowi bakterii oraz wypłukuje resztki pokarmów z trudniej dostępnych przestrzeni.

Wiele leków może powodować zaburzenia wydzielania śliny, m.in. leki na nadciśnienie, alergie, niektóre leki psychotropowe. Ważne jest, aby konsultować ze stomatologiem swoje wątpliwości i mówić mu o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Kserostomia - suchość w ustach

Suchość w ustach ma swoją fachową nazwę – kserostomia. Jeżeli nie przyjmujemy żadnych leków mogących powodować osłabienie wydzielania śliny, to niewątpliwie problem ten musi być dokładniej zbadany. Niewiele, bo ok. 2 % ludzi cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną zespołem Sjorgena, która powoduje wyniszczanie ślinianek i aparatów łzowych. Jest to bardzo rzadka przypadłość, a są też inne przyczyny suchości w ustach np. cukrzyca.

Wiele schorzeń może dawać objawy w obrębie jamy ustnej. Czasami wystarczy prosta profilaktyka preparatami dostępnymi bez recepty lub zmiana pasty do zębów. Jeżeli coś nas niepokoi, to na pewno warto rozmawiać o tym ze swoim stomatologiem, który wyjaśni wątpliwości i ewentualnie skieruje pacjenta do innych specjalistów – mówi dr n. med. Mariusz Duda.

Dr n. med. Mariusz Duda

