Każdy dentysta powie ci, że zdrowy, piękny uśmiech zależy także od zdrowia dziąseł, a nieleczone przyzębie to droga do utraty zębów. Dlatego jeśli chcesz mieć pewność, że twoim dziąsłom nic nie zagraża, regularnie kontroluj je u dentysty.

– Stomatolog podczas przeglądu powinien badać głębokość kieszeni dziąsłowych. Dla mnie to obowiązkowy element konsultacji, dzięki któremu możemy szybko reagować na problem, od razu gdy się pojawi, nie dopuszczając do rozwoju stanu zapalnego ­– mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z wrocławskiej kliniki Unident Union Dental Spa. A co gdy objawy zauważy pacjent? – Z reguły choroba jest już wtedy zaawansowana. Co oczywiście także pozwala ją opanować, ale potrzebny jest większy wysiłek – dodaje ekspert.

Zapalenie dziąseł – objawy

Obrzęk dziąseł

Zmiana koloru dziąseł na ciemnoczerwony, a nawet fioletowo-bordowy

Krwawienie podczas szczotkowania

Ból dziąseł w trakcie dotykania dziąseł

Przyczyną kamień poddziąsłowy

Najczęściej pacjentów niepokoją: krwawienie dziąseł podczas szczotkowania, wrażliwość na gorące i zimne posiłki oraz zmieniony kolor dziąseł. Zgłaszają się po pomoc, a gdy stomatolog zagląda pod linię dziąseł (za pomocą specjalnego zgłębnika), odkrywa pokłady kamienia, które dosłownie oblepiają korzenie zębów. Poddziąsłowy kamień jest także widoczny na zdjęciu RTG. Żeby wyleczyć przyzębie, trzeba się tego pozbyć.– Zalegający pod linią dziąseł kamień, z reguły brązowo-czarny, to siedlisko m.in. beztlenowych bakterii, które namnażają się wywołują stan zapalny. Narastając, kamień mechanicznie zrywa także przyczepy dziąsłowe, przez co zęby tracą stabilność – opisuje dr Gnach-Olejniczak.

Brzmi to jak horror, o którym nie masz pojęcia? Nie dziw się! Ten sprytny wróg zdrowego uśmiechu działa przecież w ukryciu, pod linią dziąseł. Nie widząc kamienia, nie wiesz nawet, że wyrządza ci szkodę. Dlatego właśnie to stomatolog, powinien regularnie (raz na 6 miesięcy) badać kieszenie dziąsłowe (mierzyć ich głębokość) i usuwać najmniejsze nawet ilości pokłady zmineralizowanej płytki nazębnej podczas standardowego skalingu.

Jak prawidłowo wykonać skaling?

Niestety wiele zabiegów higienizacji ogranicza się do usunięcia kamienia tylko z widocznej części uzębienia, co sprzyja chorobom dziąseł. Dlatego przy wyborze miejsca, gdzie będziesz przechodzić tzw. skaling, dopytaj o jego zakres. Zabieg powinien obejmować także część poddziąsłową, a bardzo ważną jego częścią jest polerowanie szkliwa, które zapobiega ponownemu osadzaniu się złogów.

Nowe metody troski o dziąsła

Czy zawsze wystarczy skaling? – W przypadku zdrowych zębów, tak – ocenia wrocławska stomatolog i dodaje, że duże pokłady kamienia poddziąsłowego usuwa się za pomocą systemów ultradźwiękowych. – Do Polski dotarła już technologia Vector, dzięki której eliminujemy konieczność chirurgicznego rozcinania dziąseł. Zamiast tego kamień kruszymy bezinwazyjnie, co może przypominać ultradźwiękowe rozkruszanie kamieni nerkowych – opisuje ekspert Unident Union Dental Spa.

Urządzenie jednocześnie natryskuje korzenie zębowe hydroksyapatytem, który znosi nadwrażliwość i uszczelnia kanaliki zębinowe. Po takim „sprząta­niu” dziąsło regeneruje i przykleja do korzenia, a ząb odzyskuje stabilność.

Nowym rozwiązaniem w leczeniu chorób dziąseł i przyzębia jest też celowana antybiotykoterapia. Na fotelu dentystycznym pobiera się próbki płytki bakteryjnej bezpośrednio z kieszonek dziąsłowych, żeby przeanalizować patogeny, a następnie opracować indywidualny plan leczenia. – Antybiogram pozwala nam dobrać odpowiedni rodzaj leków i skutecznie rozprawić się z bakteriami, które dewastują przyzębie – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. To kolejne osią­gnięcie nowoczesnej stomatologii, które umożliwia szybkie opanowanie stanów zapalnych dziąseł i całego przyzębia, które musi być zdrowe, jeśli chcesz mieć zdrowy uśmiech.

Zdrowe dziąsła – profilaktyka na co dzień

Myj zęby i dziąsła miękką szczoteczką dwa razy dziennie. Wymieniaj ją regularnie co 3 miesiące. Nie zapominaj o codziennym używaniu nici dentystycznej. Dzięki temu płytka nazębna wolniej wnika pod dziąsła. Stosuj płyn antybakteryjny do płukania jamy ustnej. Raz na pół roku kontroluj stan dziąseł i usuwaj kamień u dentysty. Jeśli palisz, rzuć nałóg, który w dużym stopniu zwiększa ryzyko chorób dziąseł.

Przerzuć się na dietę bogatą w kwasy omega-3, czyli wprowadź do diety tłuste ryby, olej rybny, siemię lniane. Badania pokazują, że nienasycone kwasy tłuszczowe zmniejszają stan zapalny.

