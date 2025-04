Spis treści:

Zatrucie Salmonellą to najczęstszy rodzaj bakteryjnych zatruć pokarmowych. Głównym źródłem zakażenia jest żywność skażona odchodami zainfekowanych zwierząt, głównie jaja, drób, mięso wołowe, wieprzowe, produkty mleczne (np. lody, mleko). Do zakażenia może dojść:

Bakterie Salmonella mogą wywoływać różne choroby (określane jako salmonellozy), ale na ogół powodują ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy.

Pierwsze objawy choroby wywołanej Salmonellą pojawiają się w ciągu 6-72 godzin od zakażenia. Salmonelloza trwa od 2 do 7 dni, lecz u niektórych osób objawy mogą utrzymywać się nawet przez kilka tygodni. Niektóre osoby stają się bezobjawowymi nosicielami Salmonelli (ryzyko takie zwiększa przyjmowanie antybiotyku, który w większości przypadków nie jest zalecany). U innych symptomy nie pojawiają się przez kilka tygodni po zakażeniu. Objawy salmonellozy to zazwyczaj

Niektórzy zakażenie Salmonellą przechodzą łagodnie lub bezobjawowo. Choroba zwykle sama ustępuje, a leczenie jest objawowe. Infekcja może też przebiegać ciężko, gdy doszło do zakażenia krwi, moczu, kości, stawów lub mózgu. Wtedy konieczne jest specjalistyczne leczenie (antybiotykoterapia).

Salmonella jest chorobą zaraźliwą. Choroba może być przeniesiona z człowieka na człowieka. Po infekcji patogeny są wraz z kałem usuwane z organizmu przez kilka dni, tygodni lub miesięcy – mówi się wtedy o bezobjawowym nosicielstwie. Niektórzy stają się stałymi nosicielami. Dzieje się tak wtedy, gdy bakterie pozostają w przewodzie pokarmowym (najczęściej w przewodach żółciowych). Można się nią zarazić zarówno od osoby chorej, jak i zdrowego nosiciela Salmonelli.

Badanie na nosicielstwo Salmonelli wykonuje się:

W celu rozpoznania nosicielstwa Salmonelli wykonuje się badanie kału (próbki są pobierane 3-5 razy), ale można zrobić także badanie bakteriologiczne moczu, krwi, wymiocin. Obecność bakterii można też wykryć w badaniu żywności, która mogła być przyczyną zatrucia Salmonellą.