Salmonella to rodzaj Gram-ujemnych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, które są odpowiedzialne w Polsce za największą liczbę bakteryjnych zatruć pokarmowych (salmonellozę). Często Salmonella atakuje w sezonie letnim. Do zatruć mimo wszystko dochodzi sporadycznie - mniej niż 10 tys. przypadków rocznie w naszym kraju.

Salmonella to liczna grupa bakterii, obejmująca nawet kilkaset różnych gatunków. Są to bakterie kształtem zbliżone do pałek (stąd nazwa: pałeczka) i posiadają rzęski ułatwiające im poruszanie. Większość z nich wywołuje zatrucia, w postaci durów i paradurów (dur rzekomy). Zakażenie układu pokarmowego występuje już po wniknięciu 20 pałeczek Salmonelli do organizmu.

Choroba najczęściej ogranicza się do dolegliwości układu pokarmowego, ale w przypadku rozprzestrzeniania się bakterii Salmonella symptomy mogą dotyczyć różnych narządów.

Pierwsze objawy zatrucia Salmonellą (pojawiają się nagle) występują w czasie od 6 do 72 godzin od zjedzenia skażonego pokarmu. Są to:

wodnista biegunka, narastająca, nawet powyżej 20 wypróżnień na dobę,

nudności i wymioty,

ból głowy,

gorączka do 38°C,

bóle brzucha (gniotące, tępe lub kurcze),

dreszcze, „łamanie w kościach”.

Objawy salmonellozy ustępują po kilku dniach – zwykle 2-3. Na całkowite wyzdrowienie trzeba poczekać tydzień, jeżeli zatrucie było lekkie. Im cięższy przypadek – tym dłuższa terapia.

Ciężkie przypadki zatrucia Salmonellą manifestują się dodatkowo:

objawami odwodnienia (skąpomocz, kurcze łydek, wysuszenie błon śluzowych),

obniżenie ciśnienia,

spowolnienie tętna lub tachykardia,

wysoka gorączka,

zaburzenia świadomości,

drgawki.

Zatrucie Salmonellą może być śmiertelne, jednak do zgonu dochodzi bardzo rzadko (

Tak, zatrucie Salmonellą jest zaraźliwe i osoby zakażone mogą rozsiewać bakterie na inne osoby, nawet wtedy, gdy już nie mają objawów. Trzeba wiedzieć, że pałeczki Salmonelli są wydalane z kałem przez okres około kilku tygodni, miesięcy od wyleczenia i zachowują pełną zdolność do zakażania. Oznacza to, że osoba po wyleczeniu, może w dalszym ciągu zakażać inne. Aby się dowiedzieć, czy w kale pozostają w dalszym ciągu pałeczki Salmonelli, należy wykonać badanie kału na obecność tych bakterii.

Źródłem bakterii Salmonella są najczęściej jaja, drób, wieprzowina, wołowina, mleko i sery lub jedzenie zanieczyszczone odchodami zwierząt. Skażony produkt spożywczy nie ma oznak nadpsucia, zmiany zapachu, wyglądu. Najczęściej bakterie Salmonella występują w:

drobiu i jajach (i ich przetworach np. masy do ciast, kremy, lody, ciasta, jaja w majonezie, pasty),

mięsie i jego przetworach (tatar, pasztety, pierogi, galarety),

rybach, pastach i konserwach rybnych,

mleku i nabiale (sery twarogowe, topione, miękkie),

soki owocowe.

Salmonella jest przenoszona przez zwierzęta – domowe i dzikie, oraz człowieka. Poza organizmem może przeżyć nawet kilka miesięcy. Bakterie te „lubią” ciepło, wilgoć i białko.

Zakażamy się poprzez spożycie któregoś z wyżej wymienionych produktów spożywczych, który może być skażony, a więc drogą pokarmową. Przyczyną zatrucia jest również niemycie produktów, jak i własnych rąk oraz zaniedbania sanitarne podczas przygotowywania i przyjmowania posiłków.

Zakażeniom pałeczkami Salmonelli możemy zapobiegać. Wystarczy stosować się do kilku zasad, obejmujących głównie higienę przygotowywania, przechowywania i przyjmowania produktów spożywczych.

Obróbka cieplna potraw w temperaturze 60–65°C.

Przechowywanie żywności w chłodziarkach i lodówkach.

Wystrzeganie się ponownego zamrażania rozmrożonych produktów spożywczych.

Całkowite rozmrażanie mięsa, ryb i ich przetworów przed kolejną obróbką cieplną.

Wydzielenie osobnych miejsc w chłodziarkach i lodówkach, na mięso, ryby, nabiał i jaja.

Dokładne mycie jaj przed ich rozbiciem (skorupkę myjemy ciepłą wodą i zanurzamy ją na 10 sekund we wrzątku).

Używanie desek plastikowych do krojenia mięs i ryb, gdyż drewniane mogą stać się siedliskiem pałeczek Salmonelli.

Łączenie wyrobów mięsnych np. tatara z mocnym alkoholem podczas biesiadowania, co zmniejsza ryzyko zatrucia bakterią.

Leczenie łagodnych zatruć Salmonellą to przede wszystkim zapobieganie odwodnieniu i niedożywieniu. Nie ma konieczności przyjmowania antybiotyków. Te są zarezerwowane dla cięższych postaci zakażenia, u dzieci, osób starszych i wówczas, gdy chory ma znacznie obniżoną odporność organizmu. Tylko stan ciężki osoby zainfekowanej wymaga hospitalizacji, czyli pobytu w szpitalu.

Warto dodać, że diagnozując zakażenie Salmonellą, bierze się pod uwagę objawy zatrucia, a także wynik badań mikrobiologicznych – posiew krwi i kału.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.07.2012.

