Bezdech może być groźny

Schorzenie to polega na tym, że w czasie snu zablokowany zostaje przepływ powietrza przez gardło. Jeśli chrapanie jest przejawem choroby to zazwyczaj towarzyszą mu jeszcze inne objawy. Najgroźniejszy z nich to bezdechy podczas snu. Pojawia się także nadmierna aktywność podczas snu oraz nadmierne pocenie. Oprócz tego może występować uczucie niewyspania w ciągu dnia, bóle głowy, zaburzenia koncentracji. Obturacyjny bezdech senny czyli OBPS występuje najczęściej u osób otyłych. Jeśli choroba zostanie potwierdzona to wymaga leczenia.

Czym jest CPAP?

Najbardziej rozpowszechnioną metodą leczenia OBPS jest stosowanie CPAPu. Jest to urządzenie, które wytwarza dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Istotą jego działania jest utrzymywanie drożności dróg oddechowych w czasie snu poprzez wtłaczanie sprężonego powietrza, które zapobiega zapadaniu się ścian gardła, a tym samym chrapaniu i bezdechom.

Oprócz tego leczenie CPAPem poprawia jakość samego snu, co sprawia, że pacjent jest wyspany w ciągu dnia. Ponadto, poprawia się pamięć oraz koncentracja. U osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny i jednocześnie na nadciśnienie tętnicze, leczenie dodatnim ciśnieniem pomaga w normalizacji ciśnienia krwi. CPAP zmniejsza także ryzyko groźnych powikłań oraz zgonu z powodu bezdechów sennych.

CPAP jest najskuteczniejszą metodą leczenie OBPS. Jednak, aby terapia była skuteczna wymagane jest systematyczne używanie aparatu – jeśli się go nie stosuje, objawy powracają. Przy stosowaniu tej metody pacjent przez całą noc śpi w masce tlenowej założonej na nos, do której podłączona jest rura, przez którą tłoczone jest sprzężone powietrze.

Czasami stosuje się aparaty autoCPAP, które dostosowuje ciśnienie wtłaczanego powietrza do sytuacji, w konwencjonalnych aparatach ciśnienie to jest stałe. Zwłaszcza na początku leczenia, pacjentowi może być trudno przyzwyczaić się do spania w masce. Tym bardziej ważna jest akceptacja tej formy leczenia przez osobę śpiącą z chorym. Nie należy zapominać, że jest to sposób leczenia, w dodatku bardzo skuteczny, który przynosi poprawę jakości życia, a nawet może je uratować

Czym jest BiPAP?

Podobnym aparatem do CPAP także stosowanym przy OBPS jest BiPAP. Zasada działanie aparatu jest podobna, jednak w odróżnieniu od CPAPu, gdzie strumień powietrza jest stały, tutaj ilość wtłaczanego powietrza jest zależna od tego czy pacjent aktualnie znajduje się na wdechu czy na wydechu. Aparaty te dają większy komfort oddychania niż CPAP.

Obturacyjny bezdech senny to choroba, której nie można lekceważyć. Może być ona groźna dla zdrowia a nawet życia chorego.

Oczywiście leczenie należy zacząć w wielu wypadkach od normalizacji wagi ciała i to często może być wystarczające. Jednak jeśli objawy nie ustępują to często konieczne jest stosowanie CPAPu lub BiPAPu. Do spania z aparatem można się przyzwyczaić, a korzyści z jego stosowania są naprawdę duże.

