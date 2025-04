Każda z nas zna dolegliwości z nim związane. Gdy się oparzysz, zranisz, zaatakują cię wirusy lub bakterie, w organizmie pojawia się stan zapalny. Jeżeli jest ograniczony do jednego miejsca, to sygnał, że układ odpornościowy działa. Wówczas można wspomóc proces zdrowienia.

1. Łagodzenie objawów.

Stan zapalny mija, kiedy zniknie przyczyna jego powstania. Jeśli np. spowodowany jest atakiem bakterii, stosujemy antybiotyki. Gdy zniszczą one szkodliwe drobnoustroje, wracamy do zdrowia. Ponieważ jednak objawy (zwłaszcza ból oraz gorączka) są bardzo uciążliwe, sięgamy także po środki przeciwbólowe oraz leki zmniejszające obrzęk i zaczerwienienie. Bardzo często są to te same preparaty. Np. leki zawierające kwas acetylosalicylowy hamują wytwarzanie substancji zwanych prostaglandynami – to one sprawiają, że czujemy ból, mamy gorączkę, pojawiają się zaczerwienienie i obrzęk.

2. Właściwy wybór.

Po leki działające przeciwzapalnie możesz sięgać wówczas, gdy czujesz ból, masz gorączkę, obrzęki (np. stawów). Wybierz odpowiednią formę leku. Ponieważ niesterydowe leki przeciwzapalne (np. Aspirin, Ibuprom) mogą podrażniać żołądek, stosuj specjalne powlekane kapsułki dojelitowe, musujące tabletki lub np. czopki.

Nasza rada: Leków przeciwzapalnych nie należy łykać na czczo. Sięgaj po nie pół godziny po posiłku.