Opalanie się szkodzi? To pół prawdy. Każdy to intuicyjnie czuje: coś, co sprawia nam taką przyjemność, nie może być z gruntu złe! Choć oczywiście zarówno w wypadku słońca, jak i innych przyjemności najzdrowszy jest umiar. Jeśli będziemy chronić skórę i nie przesadzać z długością przebywania na słońcu – jego promienie nie dość, że nam nie zaszkodzą, to wręcz mogą pomóc w walce z niektórymi dolegliwościami.

Najpierw ochrona

Jak opalać się bezpiecznie? Przede wszystkim nie wystawiaj się na działanie słońca w godzinach, gdy świeci ono najsilniej, tj. między godziną 11.00 a 15.00. Poza tym absolutnie zakazane jest leżenie na słońcu bez stosowania kremów z filtrem. Osoby o bardzo jasnej karnacji powinny używać filtra 30–50 UV, szatynki – co najmniej 15, natomiast brunetki – 10. Ważne jest także, by posmarować się kosmetykiem co najmniej 20 minut przed ekspozycją na słońce i stosować go kilkakrotnie w ciągu całego opalania. Jeszcze tylko kapelusz z dużym rondem, okulary, butelka wody – i jesteś gotowa na seans słonecznego zdrowia.

Helioterapia

To metoda leczenia przez naświetlanie ciała promieniowaniem słońca. Ma ona swoje korzenie w starożytności, bo już wtedy odkryto terapeutyczne działanie tych promieni. Dziś wiadomo, że słońce ma wpływ na wiele procesów przebiegających w organizmie, m.in. wspomaga przemianę materii, poprawia procesy krwiotwórcze, zwiększa naturalną odporność organizmu człowieka. To promieniowanie jest na tyle efektywne, że niektórzy lekarze zalecają je swoim pacjentom!

Lecznicze właściwości słońca

Oddziaływanie słońca przynosi wymierne efekty w leczeniu wielu schorzeń. Co potrafi?

Wzmacnia kości. Pod wpływem jego promieni w skórze wytwarzana jest witamina D, niezbędna do przyswajania wapnia i fosforu z pożywienia. To szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzalnym, bo pomaga zabezpieczyć kości przed osteoporozą, oraz dla dzieci, ponieważ chroni je przed krzywicą. Warto dodać, że witamina D doskonale wpływa także na odporność, działa korzystnie na układ nerwowy, a ostatnie badania potwierdzają również, że może chronić mężczyzn przed rakiem prostaty, a kobiety przed nowotworem piersi.

Wspomaga procesy regeneracji skóry. Umiarkowana ekspozycja na słońce zalecana jest chorym na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry. Wiadomo bowiem, że słońce przyspiesza gojenie ran, ropnych wykwitów, i łagodzi przebieg infekcji skóry.

Zwiększa płodność. Dlatego parom, które bezskutecznie starają się o dziecko, zaleca się wyjazd do kraju o ciepłym klimacie. Takie wakacje zwykle kończą się sukcesem! Można to tłumaczyć na różne sposoby. Przede wszystkim słońce sprawia, że się rozluźniamy i mamy większą ochotę na seks. Po drugie, zwiększa w organizmie zasób witaminy D, która korzystnie wpływa na płodność, u kobiet zaś także reguluje poziom hormonów płciowych. Według niektórych naukowców ważne jest również to, że pod wpływem słońca organizm człowieka odblokowuje się i oczyszcza z toksyn, które mogą hamować płodność.

Łagodzi bóle mięśni i stawów. To efekt nagrzewania ciała. Ciepło po prostu rozluźnia mięśnie i niweluje dolegliwości.

Pomaga leczyć depresję. Pod wpływem słońca organizm wytwarza serotoninę – hormon, który poprawia nastrój (fototerapię z dużym powodzeniem stosuje się w leczeniu depresji sezonowej).

Wpływa bardzo korzystnie na układ krążenia. Promienie słoneczne zmniejszają spoczynkową częstotliwość akcji serca, a także poprawiają jego wydolność. Doskonale regulują również ciśnienie krwi.

Uważaj na znamiona

Jeśli masz na skórze znamiona, latem powinnaś je chronić szczególnie. Pamiętaj, że ubranie nie zapewnia ci dostatecznej ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Jeżeli masz być dłużej na słońcu – nawet te zmiany, które są ukryte pod ubraniem, smaruj kremem z filtrem co najmniej 30 UV. Dobrym zabezpieczeniem może być także zalepienie ich zwykłym plastrem, wcześniej posmarowanym kosmetykiem z filtrem. To bardzo ważne! Chowanie zmian barwnikowych przed słońcem może uchronić cię przed bardzo groźnym nowotworem złośliwym – czerniakiem.