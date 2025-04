Nie zaciskaj zębów

Wielu z nas zaciska zęby pod wpływem stresu – często robimy to nieświadomie, jednocześnie skubiąc skórki na wewnętrznej stronie policzków. Czasem towarzyszy temu gryzienie ołówka, oprawek okularów czy paznokci. Okazuje się jednak, że nie pozostaje to bez wpływu na nasze zęby.

Reklama

Zaciskanie zębów powoduje pęknięcia szkliwa, krwawienie i recesję dziąseł, urazy i ścieranie zębów, a nawet obnażanie ich korzeni, co w wyjątkowych przypadkach może powodować wypadanie zębów!

Rada? Myśl o tym, co robisz – nie zagryzaj zębów mimowolnie, znajdź inny sposób na zwalczenie stresu, relaksujące hobby. W chwili zdenerwowania naucz się lekko wysuwać język między zęby – dzięki temu unikniesz ich zaciskania. Możesz też nauczyć się relaksacyjnego masażu twarzy, który pomoże rozładować napięcie w okolicy szczęki i żuchwy.

Nie zgrzytaj zębami

Zgrzytanie zębami, czyli bruksizm, to problem, który pojawia się głównie nocą. Oprócz wspomnianych wcześniej dolegliwości związanych z zaciskaniem zębów, zgrzytanie może prowadzić do bólów głowy, ucha, pleców, zaburzeń słuchu i w produkcji śliny, szumów w uszach, pieczenia oczu czy trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych.

Podstawą walki z bruksizmem jest samokontrola – w czasie snu jednak trudno zwalczyć mimowolne odruchy. Stomatolodzy polecają więc zakładać na noc specjalne szyny relaksacyjne, które zmniejszają napięcie mięśniowe oraz zabezpieczają zęby przed uszkodzeniami.

Co ciekawe, bruksizm pojawia się głównie u introwertyków, którzy tłumią nerwowe zachowania. Zapobieganie zgrzytania zębami powinno więc wiązać się także z wizytą u psychologa.

Nie jedz produktów, które najbardziej niszczą zęby

Pewne grupy produktów żywnościowych – ze względu na zawartość cukrów lub specyficzną konsystencję oblepiającą zęby – szczególnie przyczyniają się do problemów w obrębie jamy ustnej.

Należą do nich: kandyzowane i suszone owoce, chipsy, twarde landrynki, alkohol, gazowane napoje, kwaśne napoje, soki owocowe.

Nie myj zębów tuż po jedzeniu cytrusów

Nie każdy wie, że mycie zębów po jedzeniu cytrusów nie jest wskazane – rozpuszczają one bowiem osłonkę nabytą na szkliwie, przez co ząb jest mniej chroniony. Po spożyciu kwaśnych owoców warto więc odczekać 20-30 minut, zanim umyjemy zęby.

Ogranicz słodycze i napoje gazowane

Napoje gazowane zmieniają pH w jamie ustnej na takie, które sprzyja namnażaniu bakterii kwasotwórczych – w efekcie szkliwo zębów jest systematycznie osłabiane. Słodycze zaś często obklejają zęby, tworząc płytkę nazębną, w której rozwijają się bakterie. Dochodzi wówczas do kwasowej erozji szkliwa.

Rzuć palenie

Chęć posiadania pięknych i zdrowych zębów to jeden z wielu argumentów przemawiających za tym, że warto rzucić palenie. Papierosy przyczyniają się bowiem nie tylko do brzydkiego zapachu z ust i nieładnego koloru zębów, ale też do zwiększonego ryzyka chorób jamy ustnej – w tym nowotworów.

Osoby, które palą (szczególnie przez wiele lat), mają często ciemny osad na zębach, przebarwienia szkliwa, ich zęby żółkną i narasta na nich płytka nazębna, która jest rajem dla bakterii. Palenie niszczy też szkliwo, a także przyczynia się do niedoborów witaminy C w organizmie, czego efektem jest rozpulchnienie dziąseł, a często też zgorzel i szkorbut. Palacze skarżą się też często na problemy z dziąsłami – krwawienia, stany zapalne, a także choroby przyzębia.

Palenie może też znacznie zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór m.in. języka, jamy ustnej lub warg.

Regularnie odwiedzaj dentystę

Nie chodzisz do dentysty, ponieważ nic cię nie boli? To duży błąd – choroby zębów i przyzębia często rozwijają się na początku bezobjawowo i tylko wprawne oko stomatologa potrafi dostrzec niepokojące objawy. Specjaliści zalecają odwiedzać gabinet dentystyczny przynajmniej co pół roku.

Myj zęby prawidłowo

Mycie zębów raz dziennie przez kilkadziesiąt sekund nie wystarczy, by pozbyć się resztek jedzenia i usunąć płytkę nazębną. Na higienę zębów warto poświęcić przynajmniej 2-3 minuty minimum 3 razy dziennie.

Jeśli nie masz możliwości umycia zębów w połowie dnia, spróbuj płukać usta płynem do płukania. Podczas czyszczenia zębów warto też korzystać z nitki dentystycznej, która usunie resztki pokarmu z przestrzeni międzyzębowych, oraz dokładnie czyścić język.

Nie zapominaj też o dokładnym wyszorowaniu zębów przed snem – w nocy są one bowiem szczególnie narażone na działanie bakterii!

Reklama

Zobacz też:

Co jeść dla zdrowych zębów?

Poradnik zdrowych zębów

Jak zachować naturalną biel zębów?