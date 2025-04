To nie wina utraty wapnia!

Wiele kobiet w ciąży tłumaczy próchnicę czy też wypadające zęby niedostatkiem składników odżywczych, głównie wapnia. Uważają, że zapotrzebowanie dziecka na ten pierwiastek powoduje zmniejszenie jego ilości w tkankach twardych zębów. Nic bardziej mylnego.

"Rozwój próchnicy w ciąży nie jest efektem utraty wapnia, a trudnościami z dokładnym czyszczeniem zębów. Zmiany hormonalne często powodują zaczerwienie, ból i krwawienie dziąseł. Wtedy dokładne szczotkowanie może być bolesne" - wyjaśnia lek. stom. Izabela Walewander z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Romana Borczyka z Katowic.

Delikatniejsze mycie sprawia, że w przestrzeniach między zębami mogą pozostać resztki pokarmów, które są pożywką dla bakterii. Droga do próchnicy jest wtedy krótka.

Rozwiązaniem dla przyszłych matek jest mycie zębów po każdym posiłku, szczególnie po nocnych przekąskach.

"Dodatkowo należy regularnie nitkować zęby i stosować płukanki do jamy ustnej. Jeśli nie zalecił tego lekarz prowadzący ciążę, nie należy przyjmować wapnia w formie suplementów. Można natomiast wzbogacić swoją dietę o witaminę C, która jest zawarta w owocach i warzywach. Uszczelnia ona naczynia krwionośne i zapobiega krwawieniom" – dodaje lek. stom. Elżbieta Geroch-Kulka.

Spożywanie produktów zawierających duże ilości wapnia jest nie tyle korzystne dla zdrowia zębów matki, co przyszłych zębów dziecka.

"Na etapie rozwoju embrionalnego rozwijają się zawiązki zębów mlecznych, dlatego prawidłowe odżywianie się matki jest tak istotne" – wyjaśnia Elżbieta Geroch-Kulka.

Negatywny wpływ na zawiązki zębów dziecka mogą mieć natomiast leki zawierające żelazo.

Dlaczego dziąsła krwawią?



Główną przyczyną zapalenia dziąseł jest wzrost poziomu hormonów - progesteronu i estrogenów, zmiany we florze bakteryjnej na płytce nazębnej oraz zmiany w układzie odpornościowym. Objawy zapalenia pojawiają się najczęściej w drugim trymestrze. Przy odpowiedniej higienie jamy ustnej po narodzeniu dziecka zdrowie dziąseł powinno wrócić do pierwotnego stanu.

Na stan zdrowia zębów kobiety w ciąży wpływać mogą również wymioty występujące dłużej niż zwykle (zazwyczaj występują między 7-14 tygodniem). Długotrwałe narażenie zębów na kontakt z silnymi kwasami żołądkowymi sprzyja niszczeniu warstwy szkliwa nazębnego.

W ciąży nie omijaj dentysty



Jeśli kobieta planuje zajść w ciążę, powinna wcześniej udać się do stomatologa. Wizyta ma wykluczyć potencjalne ogniska zapalne, które później mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie całego organizmu matki, a co za tym idzie na zdrowie dziecka. Szczególnie groźne są stany zapalne wokół wierzchołków korzeni. Bakterie rozprzestrzeniają się wraz z krwią po całym organizmie i przez łożysko mogą dotrzeć do płodu.

Gdy już w czasie ciąży kobiecie doskwiera ból zęba, nie musi rezygnować z wizyty u stomatologa. Każdorazowo jednak dentysta powinien zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego ciążę, gdyż stres związany z zabiegiem może mieć negatywny wpływ na dziecko.

Najbezpieczniejszym okresem do przeprowadzania zabiegu jest drugi trymestr. Należy się wcześniej upewnić, czy dentysta stosuje bezpieczne dla kobiet w ciąży znieczulenie, a prześwietlenie przeprowadza przy użyciu nowoczesnego sprzętu.

"Obecnie uważa się, że zdjęcia rentgenowskie wykonywane najnowszymi technikami cyfrowymi, aparatami o minimalnej dawce promieniowania, nie stanowią zagrożenia dla dziecka w łonie matki" – mówi dr Roman Borczyk.

"Generalnie bardziej niebezpieczne dla matki i dziecka jest pozostawianie niewyleczonych ognisk zakażenia niż przeprowadzenie zabiegu w czasie ciąży. Zabieg nie może jedna wiązać się ze zwiększeniem stresu u pacjentki" - dodaje Izabela Walawender.