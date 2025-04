Uczucie obecności wody w uchu wbrew pozorom nie zawsze świadczy o tym, że w przewodzie słuchowym utknęła woda. Choć jest to jedna z możliwych przyczyn. Taki stan może powodować osłabienie słuchu, a czasami grozi poważnymi infekcjami, gdy naturalna bariera chroniąca przed drobnoustrojami chorobotwórczymi nie działa prawidłowo. W przypadku rozwoju infekcji i braku leczenia może dojść nawet do utraty słuchu. Dlatego gdy przelewaniu w uszach towarzyszą inne objawy, np. ból ucha czy zawroty głowy, trzeba zgłosić się do lekarza.

Ucho posiada anatomiczne struktury, które zapobiegają przedostawaniu się wody do jego wnętrza, jednak niektóre stany mogą powodować, że płyn gromadzi się w uchu. Zaczyna przeszkadzać, wywoływać dziwne nieprzyjemne uczucie zatkania ucha, szumy uszne, słyszalne przeskakiwanie czy przelewanie w uchu. Uczucie wody w uchu czasem wiąże się z zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy i bezsennością. Skąd się bierze? Oto główne przyczyny.

W uchu faktycznie jest woda

Ucho posiada błonę bębenkową, która oddziela ucho środkowe od ucha zewnętrznego, ale czasami woda może utknąć w pobliżu tej bariery. Może się tak zadziać podczas zanurzania głowy w wodzie czy pływania w basenie. Sama obecność wody w przewodzie słuchowym nie musi być groźna, lecz stwarza ryzyko, że rozwinie się infekcja. Dlatego wody z ucha należy się pozbyć, jeżeli w ciągu kilku dni problem nie ustąpi. Pomocna może być parafina do ucha, krople na bazie olejków do higieny uszu. Jeżeli dolegliwość nie minie, trzeba udać się do laryngologa.

Doszło do zablokowania ucha woskowiną

Nadmiar wody w uchu może być wchłaniany przez woskowinę, co w rezultacie zwiększa jej objętość i powoduje uczucie zatkania ucha. Kanał słuchowy może być też zablokowany woskowiną z powodu nieprawidłowego czyszczenia uszu (najczęściej patyczkami kosmetycznymi, przez co woskowina jest wpychana w głąb przewodu i tworzy korek woskowinowy). Przeczytaj: Jak czyścić uszy prawidłowo i jakich błędów unikać?

Masz infekcję lub alergię

Jedną z poważniejszych przyczyn gromadzenia się płynu w uchu jest infekcja. Powodują ją wirusy albo bakterie. W rezultacie rozwijają się obrzęk i stan zapalny. Często występuje ból ucha, wysoka temperatura, niedosłuch, mogą pojawić się też nudności, wymioty i wysięk z ucha. Dolegliwości w uchu mogą być konsekwencją wcześniejszego zapalenia w obrębie gardła i nosa.

Do uczucia przelewania się wody w uchu może prowadzić alergia. Wbrew pozorom na alergeny reagują również komórki umiejscowione w uchu. Nieleczona choroba skutkuje powstaniem obrzęku i stanu zapalnego, dochodzi do blokady i gromadzenia się płynu. Chory może doświadczać bólu ucha, szumów usznych, dzwonienia i uczucia pełności.

Masz wysiękowe zapalenie ucha

Płyn w uchu środkowym (w jamie bębenkowej) najczęściej świadczy o wysiękowym zapaleniu ucha. Choroba występuje głównie u dzieci. Może (ale nie musi) manifestować się bólem ucha i gorączką. Często ustępuje samoistnie. Płyn w uchu gromadzi się wskutek niedrożności trąbki słuchowej.

Choroba Meniere'a

Uczucie wody w uchu może wynikać z choroby Meniere'a. Jest to przewlekła choroba ucha wewnętrznego, która polega na napadowym występowaniu objawów:

zaburzenia równowagi,

zawrotów głowy,

szumów usznych,

nudności,

uczucia pełności w uchu.

Leczenie polega na przyjmowaniu środków farmakologicznych, które łagodzą objawy, m.in. leków poprawiających krążenie w uchu wewnętrznym.

Zazwyczaj uczucie wody w uchu ustępuje samoistnie, ale nie zawsze tak jest. Można wspomagać się domowymi środkami lub udać się do lekarza. Gdy przyczyną jest infekcja, specjalista przepisze antybiotyk. Gdy pojawi się wrażenie obecności wody w uchu, możesz wypróbować te metody:

zastosuj krople do higieny uszu (np. na bazie olejków),

zastosuj krople/spraye obkurczające śluzówkę nosa,

zrób ciepłe okłady na okolice ucha,

wykonaj manewr Valsalvy, polegający na próbie wydmuchania powietrza przez zamknięte usta przy jednoczesnym zatkaniu nosa palcami,

skorzystaj z leków przeciwhistaminowych, jeśli masz alergię (lub leków sterydowych, jeżeli przepisał ci je lekarz).

Do lekarza (laryngologa, otolaryngologa lub lekarza rodzinnego) trzeba zgłosić się zawsze wtedy, gdy występują dodatkowe objawy:

ból ucha,

swędzenie ucha,

podwyższona temperatura,

zawroty głowy,

wyciek z ucha,

złe samopoczucie,

zaburzenia równowagi,

nudności lub wymioty.

Wizyta u specjalisty jest wskazana także wtedy, gdy objaw uczucia wody w uchu nie ustąpił w ciągu kilku dni.

