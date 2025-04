Douszne słuchawki mają wiele zalet. Są niewielkie, więc łatwo je spakować, lekkie i estetycznie wyglądają. Nic więc dziwnego, że są tak popularne. Niestety niektórzy potrafią nosić je godzinami. To błąd. Zbyt długie używanie słuchawek tego typu lub słuchanie głośnych dźwięków prowadzi nie tylko do kłopotów ze słuchem, ale też na przykład równowagą.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około miliarda młodych ludzi na świecie może być narażonych na utratę słuchu z powodu korzystania ze słuchawek. Ucho wewnętrzne jest bowiem bardzo wrażliwe na dźwięki. Ale to tylko część szkodliwych skutków. Jest co najmniej kilka niekorzystnych konsekwencji używania popularnych słuchawek.

Uszkodzenie słuchu



To już plaga. Ubytki słuchu spowodowane noszeniem słuchawek dotyczą szczególnie młodych ludzi. Jedno z koreańskich badań dowiodło, że młodzież, która była narażona na wysoki poziom hałasu przez słuchawki, miała częstość występowania niedosłuchu na poziomie 22,6%. Młodzież, która używała słuchawek średnio przez 80 minut lub dłużej dziennie, miała częstość występowania ubytków słuchu na poziomie 22,3%.

Zbyt głośne i długotrwałe dźwięki z czasem uszkadzają komórki włoskowate (rzęskowe) odpowiadające za odbiór i przesyłanie dźwięku z uszu do mózgu. W rezultacie dochodzi do utraty wrażliwości na dźwięki ciche oraz te o wysokiej częstotliwości.

Noszenie słuchawek niekiedy prowadzi też do urazów błony bębenkowej. Szczególnie niebezpieczne są właśnie słuchawki douszne, które blokują przepływ powietrza, działając jak tłok na błonę bębenkową.

Jak informują naukowcy z Harvardu, słuchawki są dostrojone do maksymalnej głośności od około 105 do 110 dB, co jest porównywalne do koncertu muzyki rockowej. To zbyt dużo dla naszych uszu! Uszkodzenie słuchu może spowodować narażenie przez ponad 2 godziny na hałas o natężeniu 85 dB (dźwięk zbliżony do kosiarki lub krzyku). Natężenie dźwięku 70 dB jest prawdopodobnie bezpieczne dla słuchu. To dowodzi, że absolutnie nie należy ustawiać głośności w słuchawkach na maksimum.

Zawroty głowy



W uszach znajduje się nie tylko narząd słuchu, ale też narząd równowagi. Jest częścią ucha wewnętrznego. Jego zadaniem jest rejestrowanie zmiany pozycji głowy lub ciała. Zbyt głośny dźwięk w słuchawkach niekorzystnie wpływa na działanie narządu równowagi, dlatego możesz czuć zawroty głowy. Hałas powoduje poza tym reakcję stresową, której skutkiem może być też ból głowy i złe samopoczucie.

Infekcje uszu



Noszenie słuchawek zwiększa ryzyko infekcji ucha, w tym zapalenia ucha środkowego. Słuchawki są nie tylko siedliskiem zanieczyszczeń i zarazków, ale zatkane ucho jest też doskonałym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów. Jeszcze gorzej, gdy słuchawki z kimś współdzielisz.

Długotrwałe używanie słuchawek również zaburza produkcję woskowiny, która stanowi naturalną barierę ochronną przed wirusami, bakteriami, grzybami, wodą i zanieczyszczeniami. Nieprawidłowe wydzielanie woskowiny może prowadzić do infekcji uszu. A te z kolei zagrażają uszkodzeniem słuchu.

Nadmierna produkcja woskowiny

Noszenie słuchawek powoduje nadmierne wydzielanie woskowiny usznej. Przez to możesz odczuwać zatykanie uszu, problemy ze słuchem, szumy uszne i częstsze infekcje.

Szumy uszne



Zbyt duży hałas jest częstą przyczyną szumów usznych. Są to subiektywne odczucia dźwiękowe, które nie pochodzą z zewnętrznego źródła dźwięku. Mogą objawiać się jako szum, piszczenie, dzwonienie, świsty, szelesty w uszach. Szumy uszne na ogół ustępują samoistnie, ale mogą też przejść w formę przewlekłą. Dlatego jeśli tylko się pojawią, najlepiej zrób sobie przerwę od noszenia słuchawek.

Nadwrażliwość słuchowa



Jest to nieprzyjemne uczucie w uszach przy słyszeniu głośniejszych dźwięków płynących z otoczenia. Jeśli np. dzwoni ci w uszach, kiedy ktoś głośniej do ciebie mówi, to znak, że być może zbyt długo nosisz słuchawki.

Ból uszu



Ból uszu pojawia się najczęściej z powodu źle dopasowanych słuchawek. Może się też pojawić, gdy używasz ich w łóżku i dociskasz poduszką, albo, co jeszcze gorsze, gdy zasypiasz ze słuchawkami w uszach. W ten sposób możesz nabawić się nie tylko bolesnych otarć i stanów zapalnych z tego powodu, ale też zakażenia.

Zapobieganie



Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około miliarda młodych ludzi na świecie może być narażonych na utratę słuchu z powodu nieprawidłowego korzystania ze słuchawek. Aby uniknąć ich szkodliwego wpływu na zdrowie, lepiej wybierać słuchawki nauszne zamiast dousznych. Eksperci zalecają, żeby używać słuchawek nie dłużej niż godzinę dziennie. Głośność dźwięku powinna być umiarkowana, nigdy ustawiona na maksimum. A przy odczuwaniu powyższych dolegliwości, lepiej w ogóle zrezygnować z noszenia słuchawek. Gdy objawy nie ustępują, trzeba zgłosić się do laryngologa.

