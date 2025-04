Ochrona dzieci przed promieniami UV

Skóra dzieci jest bardzo delikatna i wrażliwa na zmiany temperatury oraz promienie ultrafioletowe. Na skutek działania tych ostatnich, może zostać uszkodzona, co obserwujemy jako wysuszenie lub oparzenia słoneczne. Stąd też konieczność zwrócenia uwagi na zapewnienie właściwej ochrony skóry najmłodszych.



Do naszej planety docierają w zasadzie dwa rodzaje promieni ultrafioletowych – UVA i UVB. Oddziałują one w dość specyficzny sposób na skórę. Ogrzewają nasze ciało, a także zmieniają barwę skóry na ciemniejszą. W naprawdę małych ilościach docierają do nas jeszcze promienie UVC.

Fot. Depositphotos



Promienie UV – co to takiego?



Dlaczego skóra dzieci jest tak wrażliwa?



Skóra noworodków, niemowląt i małych dzieci, dopiero się rozwija i tworzy swoją barierę ochronną. Nie jest więc tak odporna na uszkodzenia, także termiczne, jak skóra dorosłego człowieka. Szybko przez nią paruje woda na skutek ciepła i szybko w związku z tym wysycha. Produkcja melaniny – ciemnego barwnika chroniącego przed promieniami UV – nie jest jeszcze tak sprawna jak w przypadku dorosłych, co wskazuje, że powinno się ją otoczyć szczególną troską. Właściwa ochrona skóry we wczesnych okresach życia pozwala też zminimalizować ryzyko chorób nowotworowych skóry i wykształcić prawidłowy nawyk stosowania kremów z filtrami UV.

Jak chronić skórę dziecka?



Ochrona dziecka przed promieniami ultrafioletowymi polega prawie na tych samych zabiegach, co ochrona przed słońcem osoby dorosłej. Zwracamy zatem uwagę na:

1. Stosowanie kremów i balsamów z filtrami UVA i UVB, najlepiej wysokimi i wodoodpornymi; przeznaczonymi dla dzieci:

Flos-Lek dla dzieci, krem przeciwsłoneczny dla dzieci, SPF 50+, 50 ml za około 15zł;

Ziaja, Ziajka Emulsja do opalania dla dzieci SPF 30 od 1 dnia życia, 125ml za 20-25zł;

Celebrin Sun Junior, emulsja do opalania, ochronna, SPF 25, 150 ml za około 20-22zł;

Dax, balsam wodoodporny, dla dzieci, F-30, 150 ml za około 20-25zł;

Eucerin Ochrona Przeciwsłoneczna, mleczko ochronne dla dzieci, SPF50+, 150 ml za około 60-65zł;

Bioderma Photoderm Kid, spray ochronny, F 50+ / UVA 36, 200 ml za około 80zł;

2. Zabezpieczanie twarzy kremem z filtrem UV dla dzieci.

3. Osłanianie ciała lekkim, bawełnianym i przewiewnym ubraniem.

4. Stosowanie nakryć głowy z tkanin naturalnych np. chustki na głowę, kapelusiki, czapeczki z daszkiem.

5. Wykorzystywanie cienia drzew, stosowanie parasoli, baldachimów, markiz w celu spowodowania zacienienia miejsca zabaw dziecka.

6. Unikanie przebywania z dzieckiem „na pełnym słońcu” i na dworze, w godzinach 10:00-14:00 podczas słonecznej pogody oraz w zbiornikach wodnych.

7. Przed kąpielą w wodzie, należy nasmarować dziecko wodoodporną emulsją do opalania z wysokim filtrem UV.

8. Najwyższy filtr warto zastosować u dzieci o jasnej karnacji i z licznymi znamionami. Pamiętamy o nasmarowaniu tych części ciała, które najczęściej ulegają poparzeniu, czyli: plecy, ramiona, dekolt, twarz i uszy.

9. Po ekspozycji na słońce, skórę dziecka należy dokładnie umyć i nasmarować oliwką (najlepiej na wilgotne ciało) lub dokładnie osuszyć i wetrzeć łagodzący krem po opalaniu dla dzieci, np.:

Farmona Pantenol Kids, pianka do twarzy i ciała, dla dzieci, 100ml za około 10-15zł;

Dax, familijny balsam po opalaniu, 250 ml za około 20zł;

Bepanthen, 5%, maść, 30 g za około 20zł

Altermed Panthenol Forte Baby, 6%, spray, 150 ml za około 25-30zł;

10. Czas kąpieli słonecznej małego dziecka nie może być długi i przekraczać 10-15 minut, oczywiście z zastosowaniem środków ochronnych. Później należy zapewnić mu zacienione miejsce do zabawy.

11. Pod żadnym pozorem nie pozostawiamy śpiącego dziecka w „pełnym słońcu”, ponieważ może dojść do przegrzania małego organizmu i bolesnych oparzeń skóry.

12. Przez cały czas przebywania, czy to na plaży, czy w parku, dbamy o nawodnienie dziecka, podając mu wodę mineralną lub rozcieńczone wodą soki owocowe.

13. Warto do diety dziecka w sezonie wiosenno-letnim wdrożyć produkty spożywcze bogate w beta-karoten, np. marchewkę, brokuły, szpinak, botwinkę, paprykę, dynię, brzoskwinie, morele, pomidory i suszone śliwy, dzięki którym wzmocnimy barierę ochronną skóry dziecka. Łączenie ich z tłuszczami polepsza wchłanianie beta-karotenu.

Pamiętajmy jednak, by nie popadać w skrajności. Wiadomo, że dzieci również potrzebują promieni UV, m.in. po to by w ich skórze mogła zajść produkcja witaminy D, zapobiegająca krzywicy. Oprócz tego, promienie słoneczne stymulują pracę układu odpornościowego i wzmacniają siły psychiczne, co także jest ważne dla rozwijającego się małego człowieka.