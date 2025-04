Fot. Fotolia

Objawy łuszczycy

Czym charakteryzuje się łuszczyca? Ta choroba ma wiele odmian, ale wspólną cechą większości z nich są zmiany skórne – najczęściej (w przypadku najpowszechniejszej odmiany, łuszczycy zwyczajnej) są to wyraźnie oddzielone fragmenty skóry, które pokryte są białą łuską, są wypukłe i mają owalny kształt.

Pojawiają się z największą częstotliwością na nogach, ramionach, łokciach i kolanach, a także na plecach i na głowie, nieco rzadziej na brzuchu czy na dłoniach i stopach. Cechą charakterystyczną zmian skórnych jest swędzenie, które może nasilać się np. przy niewłaściwej diecie.

Przyczyny łuszczycy

Co może nasilać i wywoływać objawy łuszczycy? Jeden z najbardziej znanych na świecie specjalistów od łuszczycy, doktor Michael Tirant, twórca preparatów z linii Dr Michaels zajmuje się badaniem przyczyn i leczeniem łuszczycy od 30 lat.

Analizując przypadki chorych z całego świata wyodrębnił dwie grupy przyczyn choroby: przyczyny pierwotne, wśród których znalazły się fenomen Koebnera (występowanie zmian skórnych w miejscach uszkodzenia naskórka), reakcje między lekami, zakażenia ogólnoustrojowe oraz stres; a także czynniki wtórne, które nie tyle wywołują chorobę, co nasilają występowanie objawów.

Są to przede wszystkim:

niewłaściwa dieta (m.in. dużo czerwonego mięsa, brak zielonych warzyw bogatych w kwas foliowy),

odwodnienie organizmu,

używki, takie jak tytoń czy alkohol,

stres.

W sytuacjach stresowych w organizmie wzrasta poziom hormonów prozapalnych, a one z kolei sprawiają, że stan skóry się pogarsza.

Ważną informacją, zarówno dla chorych, jak i dla ich otoczenia jest to, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną.

Leczenie łuszczycy - sterydy i retinoidy

Skuteczne leczenie objawów łuszczycy zależy przede wszystkim od dobrego poznania przyczyn choroby i od dopasowania leków do konkretnego przypadku. To praca zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta, który powinien obserwować swój organizm i zaobserwować, kiedy zmiany skórne się nasilają.

W zależności od typu łuszczycy i stopnia nasilenia objawów, chorobę tę leczyć można retinoidami lub sterydami, niekiedy dobre efekty daje także terapia światłem.

Poza lekami, które dobiera dermatolog, chorzy na łuszczycę stosują także dermokosmetyki, zawierające naturalne substancje pochodzenia roślinnego.

Jak zmniejszać łuszczenie się skóry?

Stała opieka dermatologa, stosowanie dermokosmetyków – to podstawa, jeśli chodzi o walkę z tą chorobą, ale czy chory na łuszczycę może zrobić coś jeszcze, by choroba nie miała negatywnego wpływu na jego życie? Doktor Tirant radzi, by zmienić swój tryb życia – przede wszystkim wyeliminować stres, który jest największym wrogiem chorych.

Pomocne w tym mogą być ćwiczenia fizyczne czy relaksujące hobby, jak wędkowanie lub czytanie książek. Ograniczenie stresu i zmiana sposobu odżywiania, zrezygnowanie z używek – wszystko to nie tylko pomoże w walce z objawami łuszczycy, ale wpłynie pozytywnie na ogólny stan zdrowia chorego, a więc warto od tego zacząć leczenie.

Autor: Agnieszka Skupieńska/ Skupieński Marketing

