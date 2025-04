Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia, trzeba przestrzegać zasad higieny, jak regularne i dokładne mycie rąk czy unikanie dotykania rękoma twarzy (6 zasad, jak się nie zarazić koronawirusem). Jednak to za mało.

Wirus najbardziej zagraża osobom starszym i z obniżoną odpornością. Dlatego właśnie o odporność organizmu warto szczególnie zadbać. Duży wpływ na poprawę odporności ma zdrowa dieta, bogata w białko, witaminy i składniki mineralne, ale nie tylko. Ważna jest także aktywność fizyczna, spacery po lesie i odpowiednia ilość snu. Co możesz zrobić, by poprawić odporność?

Ćwicz 30 minut dziennie lub po godzinie 3 razy w tygodniu najlepiej na świeżym powietrzu. Wiemy, że obecnie ćwiczenie na zewnątrz nie jest najlepszym pomysłem, ale możesz skorzystać z aplikacji do ćwiczeń lub znaleźć plan treningowy na You Tube.

Pamiętaj, że jeśli chodzi o odporność wskazany jest umiarkowany i lekki wysiłek. Zbyt intensywne treningi mogą mieć odwrotny skutek.

Orężem komórek odpornościowych są przeciwciała, czyli immunoglobuliny. Są one białkami powstającymi z białek pożywienia. Jeśli w diecie jest ich za mało, brakuje skutecznej broni przeciw mikrobom. Dlatego codziennie jedz ser, jajko, a raz-dwa razy w tygodniu mięso. Jeśli jesteś wegetarianinem lub weganinem, białko znajdziesz w nasionach roślin strączkowych i zbożach, a także w tofu.

To, ile białka potrzebujesz, zależy od twojej wagi, trybu życia, stanu zdrowia, stanu fizjologicznego (np. ciąża). Średnio przyjmuje się, że dzienne spożycie białka u dorosłego człowieka powinno wynosić 0,9g/1kg masy ciała.

Przez wiele lat wierzono, że istnieje ścisła zależność między niskim poziomem witaminy C w organizmie a słabą odpornością. Owszem tak jest, ale nie na takim poziomie, jak zakładano. Tym niemniej jej niedobory są bardzo złe dla organizmu i odporności. Witamina C zapobiega też niszczeniu DNA, hamuje nadmierne powstawanie wolnych rodników, zmniejsza ryzyko nowotworów.

Ustrzeżesz się przed niedoborem, jedząc codziennie przynajmniej jeden owoc cytrusowy lub 2 jabłka i porcję surówki z łyżką natki pietruszki. Również kiwi, czarne porzeczki i papryka jest dobrym jej źródłem. Pamiętaj, że witaminę C z pożywienia przyswaja się dużo lepiej niż tę z tabletek.

Eksperci alarmują, że około 90% Polaków cierpi na niedobór tej witaminy, w tym dzieci. Uważają, że jest to jedna z przyczyn częstych infekcji. Brakuje jej nam, bo w naszej szerokości geograficznej słońce tylko przez kilka miesięcy jest w odpowiednim położeniu, aby wywołać produkcję witaminy D w organizmie. Poza tym Polacy nadal jedzą za mało morskich ryb, które są świetnym źródłem witaminy D.

Co robić? Spacerować w słoneczne dni (ze względu na kąt padania promieni słonecznych ma to znaczenie od kwietnia do września), suplementować witaminę D i jeść tłuste ryby morskie co najmniej 2 razy w tygodniu.

Nadużywanie alkoholu i palenie papierosów zmniejsza wchłanialność witamin wpływających na odporność, a to zwiększa ryzyko infekcji. Nikotyna podrażnia błony śluzowe górnych dróg oddechowych, przez co palacze są bardziej narażeni na namnażanie się w niej patogenów.

Rób jak najczęściej wypady do lasu. Drzewa, krzewy i porosty wydzielają olejki eteryczne zawierające tzw. fitoncydy, hamujące rozwój mikroorganizmów i niszczące bakterie, wirusy i grzyby. Są to te same substancje, które znajdują się w czosnku i cebuli.

Spacerując po lesie, głęboko oddychaj, aby umożliwić fitoncydom oczyszczenie dróg oddechowych ze wszystkich chorobotwórczych mikrobów. Szczególnie dużo cennych olejków wydzielają jałowce, świerki, jodła, sosna, czeremcha.

Należą do nich: pestki słonecznika, dyni, kiełki, rośliny strączkowe, ryby, owoce morza. Jedz codziennie któryś z tych produktów.

Cynku i miedzi potrzebuje tarczyca, aby mogła wytwarzać hormony usprawniające działanie układu immunologicznego. Poza tym cynk ma działanie odpornościowe, jest niezbędny do właściwego funkcjonowania układu nerwowego, działa przeciwzapalnie.

System odpornościowy jest ściśle powiązany z układem nerwowym. Jeśli twoje życie zdominuje praca i stres, to po jakimś czasie system nerwowy przestanie wspierać komórki nerwowe. Codziennie wygospodaruj chociaż godzinę na odpoczynek. Weź wtedy np. relaksującą kąpiel, posłuchaj uspokajającej muzyki, wybierz się z przyjaciółką do kawiarni lub kina.

Przyczyniają się do powstawania komórek odpornościowych dzięki temu, że są w nich dobroczynne szczepy bakterii. Aby ułatwić tym bakteriom działanie, warto także jeść produkty, które są dla nich dobrą pożywką (ułatwiają ich mnożenie się). Do takich należą: por, cykoria, banany.

Amerykańscy lekarze dowodzą, że niedobór snu zaburza wytwarzanie substancji odpowiedzialnych za zwalczanie wirusów. Śpij codziennie minimum 7 godzin. Gdy masz kłopoty z zaśnięciem, wypij przed położeniem się do łóżka szklankę naparu z melisy lub kozłka lekarskiego i wywietrz mieszkanie.

Tran otrzymywany jest ze świeżej wątroby dorsza lub ryb dorszowatych. Wielu lekarzy uważa go za jeden z najskuteczniejszych immunostymulatorów, czyli preparatów wzmacniających organizm. Dostarcza budulca do produkcji hormonów przeciwzapalnych, a ponadto uszczelnia i regeneruje błony śluzowe, utrudniając przenikanie przez nie chorobotwórczych drobnoustrojów. Tran jest zalecany osobom z obniżoną odpornością i starszym.

Uważaj, kupując tran - zwróć uwagę na to, co jest źródłem oleju (to ma być dorsz, a nie np. halibut). Ważny jest też skład - im mniej dodatków i substancji pomocniczych, tym lepiej.

Medycyna chińska uważa tę roślinę za panaceum na wszystkie choroby. Zarówno kapsułki (1 dziennie), jak i odwar z korzenia (szklanka dziennie) stymulują układ odpornościowy, poprawiają witalność i sprawiają, że lepiej znosimy jesienne chłody. Badania naukowe dowiodły skuteczność żeń-szenia w łagodzeniu objawów grypy. Pomaga też w chorobach sercowo-naczyniowych, jelit i żołądka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.09.2014.

