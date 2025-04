Jeśli przykry zapach z ust nie jest konsekwencją spożycia aromatycznej potrawy, na przykład czosnku czy cebuli, i nie wiąże się też z uzależnieniem od palenia papierosów, możesz być pewien, że to halitoza. Nie jest chorobą lecz objawem wielu schorzeń. Najczęstszą (w ponad 80% przypadków) przyczyną halitozy jest niewłaściwa higiena jamy ustnej.

Przykry zapach z ust z powodu nieczyszczonego języka



Za brzydki zapach z ust odpowiadają z reguły bakterie, rozwijające się masowo na tylnej, grzbietowej powierzchni języka. Rozkładają one nieusunięte resztki pożywienia, martwe komórki nabłonka oraz składniki śliny. Efektem przemiany metabolicznej bakterii są związki lotne siarki, które odbieramy właśnie jako drażniące dla powonienia. Oczywiście bakterie bytują na języku, gdy nie jest on czyszczony. Dlatego tak ważne jest regularne używanie skrobaczek do języka oraz płukanek bakteriobójczych, zmniejszających powstawanie osadu. Cukierki odświeżające tylko maskują problem, w dodatku gdy zawierają cukier, nasilają go, ponieważ zakwaszają środowisko jamy ustnej. W takich warunkach przybywa bakterii wywołujących brzydki zapach. - Nie polecam płukanek na bazie alkoholu, wysuszają one środowisko jamy ustnej, a wtedy halitoza rozkwita ze zdwojoną siłą – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z wrocławskiej kliniki UNIDENT UNION Dental Spa. - Czyli zanim zaczniemy szukać problemów w innych rejonach ciała, walkę z nieprzyjemnym zapachem zaczynamy od dbania o czystość języka oraz od stosowania płukanek - bez alkoholu w składzie, za to z chlorheksydyną lub chlorkiem cetylopirydyny, obie te substancje mają działanie bakteriobójcze – wyjaśnia.

Przykry zapach w wyniku niedopasowanych protez, nieszczelnych uzupełnień protetycznych i stomatologicznych



Przykry zapach mogą wywoływać także bakterie rozwijające się pod niedopasowanymi protezami, nieszczelnymi uzupełnieniami protetycznymi, a także w okolicach nawisających plomb. – Wszystko, co utrudnia usuwanie płytki nazębnej oraz resztek jedzenia, staje się w jamie ustnej powodem kłopotów ze zdrowiem, do których należy także halitoza – mówi stomatolog. Dlatego gdy masz problemy z prawidłową kontrolą płytki nazębnej, zgłoś się do stomatologa, by wymienił lub poprawił uzupełnienia protetyczne czy stomatologiczne.

Ślina pomaga zwalczyć przykry zapach z ust



Wiele osób narzeka na nieprzyjemny zapach z jamy ustnej po przebudzeniu. Jego powodem jest zmniejszone w nocy wydzielanie śliny, naturalnego wroga bakterii wywołujących halitozę. Jeśli po umyciu zębów przykra dolegliwość znika, nie ma powodów do obaw. Ale może być też tak, że przykry zapach utrzymuje się, bo w jamie ustnej brakuje śliny. Tzw. suchość w ustach (pojawiająca się także w sytuacjach stresowych) przyspiesza rozwój bakterii, które wydzielają związki siarki. Recepta? Przy niedoborach śliny należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów oraz udać się do dentysty, by ocenił stan błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Objawowo stosuje się płukanki oraz gumę do żucia z ksylitolem, która zwiększa wydzielanie śliny i odkwasza środowisko jamy ustnej.

Ważna dieta



Język perfekcyjnie zadbany, śliny pod dostatkiem, a mimo to problem nie ustępuje? Pora zajrzeć do talerza, ponieważ dieta zakwaszająca organizm także wywołuje halitozę. Utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej to warunek zdrowia jamy ustnej. Organizm zakwaszają m.in. słodkie napoje gazowane, potrawy mączne, mięso. By zmienić pH w jamie ustnej, ogranicz ich spożywanie i wprowadź w zamian więcej warzyw, owoców i kasz. A cukier? Z sacharozy przejdź na odkwaszający organizm cukier brzozowy.

Inne powody przykrego zapachu z ust



- Halitoza może być również objawem nasilonego refluksu lub przepukliny żołądka, ale takie przypadki są w zdecydowanej mniejszości – mówi ekspert. Jeśli więc dbanie o higienę języka i stosowanie płukanek, a także zmiana diety nie pomagają, idziemy do gastrologa lub laryngologa, który oceni także stan krtani i zdiagnozuje dodatkowo… migdały. To one mogą być siedliskiem bakterii, które rozwijają się w czopach ropnych w tzw. kryptach, czyli bliznach pochorobowych na migdałach. I właśnie one dają także efekt brzydkiego zapachu z ust. Należy jednak pamiętać, że dzieje się tak w bardzo niewielu przypadkach.

