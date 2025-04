Pracujesz przy komputerze i siedzisz tak, jak ci wygodnie? Lubisz pochylać się do przodu lub odchylać do tyłu, zakładasz nogę na nogę, nie dbasz o ułożenie rąk czy monitora? To duży błąd, który z czasem może doprowadzić do poważnych problemów m.in. z kręgosłupem.

Siedzenie samo w sobie nie jest dobre i nie da się dobrze ani zdrowo siedzieć. Można jednak tę sytuację zoptymalizować – wyjaśnia fizjoterapeuta Krzysztof Tondryk z Centrum Medycznego Damiana.

Ekspert pokazał nam, jak odpowiednio ustawiać fotel, klawiaturę, myszkę i monitor, gdy pracujemy przy komputerze. Zobacz, jak wyjaśnia wszystko na filmie.

