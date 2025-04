Pozycja boczna i na plecach

W filmie Magdalena Selwod, fizjoterapeutka Bonifraterskiego Centrum Zdrowia w Piaskach k. Poznania, demonstruje, jak powinien być prawidłowo ułożony chory po udarze: na plechach oraz w pozycji bocznej (na stronie zdrowej i porażonej). Choć z perspektywy osoby zdrowej może się wydawać, że to najbardziej naturalna, a więc i najprostsza pozycja, to wcale tak nie jest.

Tak naprawdę pozycja na plecach jest najtrudniejszą pozycją leżącą dla pacjenta po udarze. Dlatego tak ważne są wszystkie szczegóły, które przedstawiamy na filmie. Zalecamy też, by – jeśli pacjent jest naprawdę osłabiony – układać go raczej w pozycjach na bokach. Są one najbezpieczniejsze jeśli chodzi o ewentualne zwiększenia napięcia mięśniowego. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy chory nie może leżeć na bokach (np. ze względu na odleżyny), powinniśmy oczywiście układać go na plecach, przy zachowaniu wszystkich wskazówek z naszego instruktażu – mówi Magdalena Selwod.

Co to jest udar mózgu?

Bez pośpiechu

Ekspertka dodaje, że nieprzypadkowe jest także tempo, w jakim pomagamy choremu. Nie powinniśmy się śpieszyć, ale wykonywać ruchy powoli, szczególnie dbając o to, by osoba chora nie odczuwała lęku i czuła się na tyle komfortowo, na ile to możliwe, kiedy jej pomagamy.

Jeżeli chory w ogóle nie wstaje, fizjoterapeuci zalecają, stosować terapię ułożeniową – czyli zmieniać jego pozycję w łóżku co około 3 godziny.

Zdarza się też, że chorzy, którzy przeszli udar, odczuwają zaburzenia percepcji: nie czują swojego ciała. W tej sytuacji możemy pomóc w ten sposób, że obkładamy go z wszystkich stron poduszkami, czy też wałkami z materiału, tak, by czuł oparcie z każdej strony.

Chodzi o to, by pacjent nie czuł się „zawieszony w przestrzeni”, by pomóc mu poczuć swoje ciało. W skrajnych przypadkach, gdy chorzy boją się upadku z łóżka, można układać pacjenta na materacu na podłodze. Ułożenie musi być wygodne dla pacjenta z wykorzystaniem poduszek czy koców. Prawidłowe ułożenie daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i reguluje napięcie mięśniowe – mówi fizjoterapeutka.

