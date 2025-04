Od czego zacząć ćwiczenia na mózg?

Od codzienności. Prosta czynność mycia zębów może być dobrym ćwiczeniem dla mózgu jeśli wykonamy je ręką niedominującą. Jeśli jesteśmy praworęczni to spróbujmy to zrobić lewą ręką i odwrotnie. Możemy spróbować poćwiczyć wykonywanie innych codziennych czynności ręką, której normalnie do tego nie używamy – czesanie, mieszanie, gra w tenisa lub badmintona, a nawet pisanie.

10 minut dziennie tylko dla mózgu

Zagadki logiczne, zadania z matematyki, krzyżówki, słówka z języka obcego. To zadania, które utrzymają nasz mózg w dobrej kondycji. Dziesięć minut dwa - trzy razy na dzień to niewiele, a da wymierne efekty. Często potrzebujesz coś policzyć i nie wyobrażasz sobie życie bez kalkulatora, albo telefonu z taką aplikacją? Zatrudnij do tego swój mózg.

Zamiast notorycznie używać kalkulatora jak najczęściej licz „na piechotę”. Warto wrócić do matematyki, nawet jeśli w szkole była znienawidzonym przedmiotem, to przypominanie sobie różnych twierdzeń, rozwiązywanie zadań pomaga utrzymać umysł w dobrej kondycji. Nie zapominaj również o czytaniu książek. Można wybrać kilka aktywności, które sprawiają nam największą przyjemność i za ich pomocą „rozciągać” mózg.

Od mięśni do głowy

Ćwiczenia z zamkniętymi oczami doskonale wpływają na zmysł równowagi, w tym móżdżek, który jest częścią mózgowia. Poprawiają również tak zwane czucie głębokie, dzięki temu możemy uniknąć urazów podczas uprawiania sportu czy zwykłego potykania się.

Doskonałym pomysłem jest połączenie treningu fizycznego z ćwiczeniem mózgu. Ćwiczenia na równowagę i refleks są to tego doskonałe. Grając w tenisa lub squasha rozwiniesz swój refleks, który może przydać się na przykład podczas prowadzenia samochodu.

Dobrymi ćwiczeniami kompleksowo wpływającymi na równowagę są joga i taniec. Z tańcem dodatkowo związany jest kontakt z muzyką. Już samo słuchanie muzyki, zastanawianie się nad rytmem, wystukiwanie go dobrze wpływa na nasz mózg, nie mówiąc o grze na instrumencie. Jeśli nie potrafimy zawsze można spróbować się nauczyć. Nasz mózg wprost uwielbia nowe wyzwania. Czy można lepiej połączyć przyjemne z pożytecznym?

Czas na odpoczynek

Tak samo jak w zwykłym treningu dla dobrych efektów ważny jest nie tylko wysiłek, ale również odpoczynek. Wyciszenie i głęboki relaks uspokajają i porządkują myśli, dzięki czemu do kolejnych zadań możemy podejść z nową porcją energii. Właściwa ilość snu jest kluczowa dla kondycji mózgu i naszego dobrego samopoczucia. Nie warto zaniedbywać odpoczynku. Zyskamy kilka godzin, ale stopniowo nasz mózg ulegnie zmęczeniu, a wtedy żadne ćwiczenia nie będą skuteczne.

Program ćwiczeń mózgu według... Ciebie

Ciekawych ćwiczeń, które poprawiają kondycję naszego mózgu jest bezliku, co więcej wystarczy tylko trochę kreatywności i można stworzyć własny zestaw z autorskimi ćwiczeniami. Dobrej zabawy.

