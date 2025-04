Sezon alergiczny w pełni. Pyłki dostają się do dróg oddechowych i u osób nadwrażliwych wywołują dolegliwości. Nie są to jednak zawsze oczywiste objawy, takie jak nieżyt nosa, przez co część alergików nie wie o swoim problemie zdrowotnym. Warto wiedzieć, jakie nietypowe objawy pojawiają się wraz z sezonowymi alergiami.

Katar to faktycznie jeden z głównych objawów alergii na pyłki, jednak nie musi on występować. Ten fakt często sprawia, że objawy alergii są bagatelizowane, bo przecież skoro nie cieknie z nosa i oczy nie łzawią jak podczas krojenia cebuli, to nie ma mowy o alergii. Jest to błędne przekonanie, które może przyczynić się do opóźnienia postawienia właściwej diagnozy i rozpoczęcia niezbędnego leczenia.

Najbardziej zbliżonym do kataru objawem, który może świadczyć sezonowej alergii, jest suchość w nosie lub blokada nosa (uczucie jego zatkania). Mogą też pojawić się nietypowe objawy, które rzadko kiedy nasuwają podejrzenie alergii, takie jak:

Bóle głowy – wynikają często z blokady zatok wywołanej stanem zapalnym i zaleganiem wydzieliny w wyniku działania alergenów na błonę śluzową dróg oddechowych.

– wynikają często z blokady zatok wywołanej stanem zapalnym i zaleganiem wydzieliny w wyniku działania alergenów na błonę śluzową dróg oddechowych. Zmiany zachowania u dzieci – dziecko staje się drażliwe, nerwowe, źle się czuje albo szybko się męczy. Może to być związane z ogólnym złym samopoczuciem z powodu wzmożone pracy organizmu walczącego z alergenami albo złą jakością snu z powodu alergii.

– dziecko staje się drażliwe, nerwowe, źle się czuje albo szybko się męczy. Może to być związane z ogólnym złym samopoczuciem z powodu wzmożone pracy organizmu walczącego z alergenami albo złą jakością snu z powodu alergii. Męczliwość – alergia wpływa niekorzystnie na jakość snu oraz oddychanie, a to może skutkować brakiem energii w ciągu dnia. Wzmożona męczliwość jest też objawem astmy.

– alergia wpływa niekorzystnie na jakość snu oraz oddychanie, a to może skutkować brakiem energii w ciągu dnia. Wzmożona męczliwość jest też objawem astmy. Senność, pogorszenie koncentracji – podobnie jak męczliwość może wynikać z obniżonej jakości snu. Przy zatkanym nosie częściej pojawia się chrapanie, a nawet może dojść do bezdechu sennego – to skutkuje zwiększonym zmęczeniem w ciągu dnia i pogorszeniem koncentracji.

– podobnie jak męczliwość może wynikać z obniżonej jakości snu. Przy zatkanym nosie częściej pojawia się chrapanie, a nawet może dojść do bezdechu sennego – to skutkuje zwiększonym zmęczeniem w ciągu dnia i pogorszeniem koncentracji. Poranny ból gardła , który zmniejsza się w ciągu dnia – to może nie być wynik ataku wirusa, a podrażnienia śluzówki gardła przez działanie alergenów i zalegania wydzieliny oraz jej spływania po tylnej ścianie gardła.

, który zmniejsza się w ciągu dnia – to może nie być wynik ataku wirusa, a podrażnienia śluzówki gardła przez działanie alergenów i zalegania wydzieliny oraz jej spływania po tylnej ścianie gardła. Bóle brzucha – sezonowa alergia może wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego po zjedzeniu niektórych pokarmów. Wynika to z tzw. alergii krzyżowej, czyli nieprawidłowej reakcji na podobne białka występujące w różnych alergenach (np. pyłek brzozy i jabłko) Mogą też pojawić się wzdęcia, uczulenie wokół ust, drapanie języka, gardła.

Warto pamiętać, że alergia może powodować bardzo subtelne objawy lub przebiegać bezobjawowo.

Alarmową lampkę powinna nam zapalić powtarzalność objawów. Gdy np. bóle głowy, zmęczenie, drażliwość pojawiają się co roku w podobnym okresie, to mogą te dolegliwości być powiązane z działaniem alergenu. Pewność co do diagnozy mogą nam jednak dać dopiero testy alergiczne (skórne lub z krwi). W przypadku dzieci warto wykonać panel pediatryczny, czyli test obejmujący ok. 30 alergenów.

