Przygotowania do ciąży

Planowana ciąża to najpiękniejsze, co może się przytrafić każdej kobiecie. Najlepiej jest zacząć przygotowania pół roku przed zapłodnieniem. Pozwoli to na zregenerowanie Twojego organizmu. Zadbaj o swoje zdrowie, byś mogła być pewna, że Twojemu dziecku nic nie będzie zagrażało.

Polecamy: Dieta płodności

Reklama

Zacznij od badań:

- badanie USG narządu rodnego,

- morfologia krwi,

- badanie w kierunku toksoplazmozy,

- oznaczenie grupy krwi,

- badanie cytologiczne szyjki macicy.

Zadbaj również o swoje zęby, ponieważ podczas ciąży są one wyjątkowo narażone na próchnicę. Będąc u stomatologa, podkreśl, że jesteś w ciąży. Da on odpowiednie dla Twojego stanu znieczulenie.

Szczepienia

Następnie pomyśl o szczepieniach: na wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz przeciwko różyczce. Oba szczepienia zależą od obecności antygenów w organizmie. Po wcześniejszym zbadaniu, jeżeli nie będzie u Ciebie we krwi przeciwciał antyróżyczkowych oraz antygenu HBs we krwi, powinnaś się zaszczepić.

Po szczepieniach odczekaj co najmniej 3 miesiące zanim zajdziesz w ciążę. Musisz najpierw nabrać odporności.

Nałogi

Jeżeli palisz papierosy, nie zwlekaj z rzuceniem tego paskudnego nałogu. Powstrzymanie się od picia alkoholu i od innych używek jest chyba oczywiste. Jeżeli nie wiesz, nałogi zwiększają ryzyko poronienia, ciąży pozamacicznej a nawet przedwczesnego porodu i niedowagi maleństwa.

Ciąża a tabletki antykoncepcyjne

Po zażywaniu antykoncepcji w jakiejkolwiek postaci, tj. tabletek, plastrów czy wkładki domacicznej sugerowane jest odczekanie 3 miesięcy. Pozwól, aby twój organizm wrócił do równowagi.

Polecamy: Seks w kolejnych trymestrach ciąży

Odżywianie

Pamiętaj o tym, aby Twoje jedzenie było urozmaicone i regularne. Najlepiej spożywaj 3 posiłki dziennie, bogate w węglowodany i białka, czyli owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, ryby, chude mięso i nabiał. Unikaj pustych kalorii, tłuszczy, alkoholu i nadmiaru kofeiny.

Diety cud

Jeżeli planujesz zajście w ciążę wiedz, że nie wolno Ci się poddawać tzw. „dietom cud”. Oczywistym jest, że zarówno nadwaga i niedowaga są niebezpieczne dla naszego organizmu. Ale jeżeli chcesz zrzucić kilka kilogramów zrób to z rozsądkiem, bo gwałtowne odchudzanie może doprowadzić do zaburzeń hormonalnych. A co za tym idzie, do zahamowania owulacji i uniemożliwienia zapłodnienia.

Kondycja

Jeszcze przed ciążą zadbaj o kondycję a szczególnie o mięśnie brzucha i grzbietu. Pomoże Ci to lepiej znieść ciążę, a także szybciej wrócić do dawnej figury.

Polecamy: Niebezpieczne choroby w czasie ciąży

Kwas Foliowy

Dobrze jest go brać około 3 miesiące przed planowaną ciążą. Nie jest na receptę, więc możesz go kupić w każdej aptece. Warto go zażywać, bo zmniejsza ryzyko wad wrodzonych płodu.

Reklama

Leki

Jeżeli przyjmujesz na stałe jakiekolwiek leki, porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem. Być może zmieni on dawkowanie lub zamieni na inny lek. Nie zażywaj żadnych leków bez konsultacji z lekarzem. Wiedz, że nawet nadmiar lub niedobór witamin może być groźny dla Twojego organizmu.

Pamiętaj o odpoczynku i ruchu na świeżym powietrzu oraz o tym, że zapłodnienie może nie nastąpić od razu. Dlatego nie stresujcie się i ze spokojem czekajcie na owoc waszej miłości.

Zobacz także: Cynk - pierwiastek męski