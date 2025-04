fot. Fotolia

Bez zdrowych dziąseł nie mamy szansy na piękny uśmiech. To właśnie one są podporą i bazą naszych zębów. Choroby dziąseł, to oprócz próchnicy, najpowszechniejsze schorzenie jamy ustnej. Oto 5 prostych sposobów, jak unikać tej nieprzyjemnej i bolesnej dolegliwości, która może prowadzić do przedwczesnej utraty zębów.

Co to jest recesja?



Chorób dziąseł nie możemy bagatelizować, zwłaszcza jednej: recesji dziąsła, czyli odsłonięcia tzw. szyjek zębowych. To bolesny proces, który powoduje że zęby stają się wrażliwe i podatne na próchnicę. Przyczyn recesji może być kilka: niewłaściwe szczotkowanie, paradontoza, wady zgryzu czy brakami w uzębieniu. Objawy są łatwe do zaobserwowania – odsłonięta powierzchnia korzenia zęba, jego widoczny żółty kolor, nadwrażliwość na zimno i ciepło. Jeśli w porę nie zareagujemy na te zmiany, mogą stać się nieodwracalne. Jak do tego nie dopuścić?

Rada 1: Używaj odpowiedniej szczoteczki



Na sklepowych półkach możemy znaleźć szeroki wybór szczoteczek do zębów, mimo to aż 800 tysięcy Polaków nie posiada żadnej! Znalezienie odpowiedniej szczoteczki sprawia, że mycie zębów staje się bardziej efektywne.

– Ważne jest, by używać szczoteczki z miękkim włosiem, a w przypadku osób, które cierpią na recesję dziąseł, specjalnej z super miękkim włosiem. Szczoteczkę należy wymieniać przynajmniej co 3 miesiące – radzi lek. stom. Przemysław Stankowski, współautor poradnika stomatologicznego dla pacjentów „Bądź bystry u dentysty”.

Można także rozważyć zakup specjalnej szczoteczki elektrycznej, która usunie więcej płytki nazębnej niż tradycyjna.

Rada 2: Zaprzyjaźnij się z nicią dentystyczną



Mało osób korzysta z tego przydatnego gadżetu do higieny jamy ustnej, a to duży błąd. Między zębami znajdują się miejsca, gdzie nie dotrzemy za pomocą szczoteczki do zębów. Jak używać nici dentystycznej? Nie ma nic prostszego!

– Odrywamy kawałek nici, zawijamy jej końce w około palców i wsuwamy pomiędzy dwa zęby. Kiedy nić dojdzie do dziąseł, przesuwamy ją z dołu do góry – wyjaśnia dr Stankowski. Najlepiej w ten sposób czyścić zęby dwa razy dziennie.

Rada 3: Poznaj odpowiednią technikę szczotkowania



Mycie zębów dla niektórych to sprawa oczywista. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich. Według badań portalu Dentysta.eu aż 3,8 mln. Polaków w ogóle nie myje zębów. Istnieje kilka złotych zasad odpowiedniego szczotkowania. Stosując je w codziennej higienie jamy ustnej możemy zapobiec wielu chorobom zębów i dziąseł.

– Zęby szczotkuj delikatnymi ruchami, ponieważ zbyt intensywne szczotkowanie może być przyczyną podrażnienia dziąseł. Zęby myj, co najmniej 2 minuty, dwa razy dziennie z użyciem pasty zawierającej fluor. Pamiętaj również, żeby zwrócić uwagę na tylne zęby oraz język, na którym także znajdują się bakterie – radzi ekspert.

Rada 4: Pozbądź się kamienia nazębnego



Jeżeli nie jesteśmy sami w stanie efektywnie oczyszczać zębów, to potrzebne są profesjonalne zabiegi usuwania kamienia w gabinecie stomatologicznym.

– Jest to zabieg całkowicie bezbolesny, a jego efekty widać na pierwszy rzut oka! – przekonuje dr Przemysław Stankowski.

Jak często usuwać kamień? Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Kontrolę należy wykonywać ten przynajmniej 2 razy w roku, a przy prawidłowym szczotkowaniu i nitkowaniu kamień nie powinien się w ogóle osadzać!

Rada 5: Pamiętaj o regularnych wizytach u dentysty



Często zdarza się, że u stomatologa pojawiają się osoby, które nie są już w stanie wytrzymać bólu zęba i czeka je długie leczenie. Można temu zapobiec! Jeśli pojawicie się u dentysty przynajmniej dwa razy do roku unikniecie nieprzyjemnych niespodzianek.

– Za pomocą specjalnego urządzenia w gabinecie jesteśmy w stanie sprawdzić stan dziąseł pacjenta. Mierzy ono przestrzeń pomiędzy kością a dziąsłami, jeśli są one głębokie oznacza to problem – tłumaczy specjalista.

Dentysta dodatkowo pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania dotyczące odpowiedniej higieny zębów i dziąseł.

