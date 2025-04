fot. Velux

Czym jest klimat wewnętrzny budynku?

Na klimat wewnętrzny składają się takie elementy jak: temperatura, wilgotność, oświetlenie światłem dziennym, jakość powietrza, wentylacja, poziom hałasu. Współczesny człowiek spędza w budynkach około 90% czasu – pracując, ucząc się i odpoczywając.

Tymczasem według WHO 30% budynków nie zapewnia zdrowych warunków klimatycznych, a ich brak wpływa na zdrowie ludzi i może być przyczyną dolegliwości określanych mianem syndromu chorego budynku.

Już w I wieku p.n.e. dostrzeżono istotność klimatu wewnętrznego, a zwłaszcza jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Jednak dopiero w pierwszych dekadach XX wieku odkryto pierwsze powiązania pomiędzy parametrami określającymi ciepło, światło i dźwięk w budynkach oraz potrzebami człowieka. W ciągu ostatnich stu lat można zaobserwować intensyfikację działań w zakresie zarządzania klimatem wewnętrznym, których celem jest tworzenie zdrowych i komfortowych warunków dla ludzi żyjących, pracujących i odpoczywających w pomieszczeniach.

Pod koniec XIX wieku wprowadzono pojęcie „komfortu termicznego”, który jako jeden z czynników środowiskowych stanowi część koncepcji komfortu domowego. Odkryto wtedy, że słabo przewietrzane pokoje nie dość, że charakteryzują się niską jakością powietrza, to mogą także powodować niechciane efekty cieplne, zarówno w kontekście temperatury, jak i wilgotności.

Zaadaptowaliśmy się do życia wewnątrz pomieszczeń, jednak nasz kod genetyczny pozostaje zdefiniowany do życia na zewnątrz. Syndrom chorego budynku, zimowe depresje, astma, alergie itp. są objawami związanymi z jakością środowiska wewnętrznego w odniesieniu do niezaspokojonych potrzeb biologicznych. Koniecznym jest, aby budynki i miejsca, w których spędzamy dużo czasu, były projektowane z uwzględnieniem tychże potrzeb, którymi są powrót do natury, naturalnej wentylacji i światła dziennego.

Jak ocenić jakość klimatu wewnętrznego w budynku?

Nie ma uniwersalnej metody, która definiowałaby klimat wewnętrzny pojedynczym wzorem lub jedną liczbą. Istnieją za to wskaźniki opisujące w jaki sposób możemy realizować nasze potrzeby biologiczne i psychologiczne, tj. oczekiwany poziom naturalnej wentylacji, nasłonecznienia, ekspozycji na promieniowanie słoneczne, komfortowe zakresy temperatur, wilgotności względnej i dźwięku itd. To wszystko w sumie wpływa na postrzeganą przez nas jakość klimatu wewnętrznego w budynku.

Równie istotne jest, aby własnymi zmysłami oceniać środowisko wewnętrzne. Musimy wiedzieć, czy czujemy się dobrze w domu. Czynniki ludzkie, wliczając w to psychologię, percepcję, preferencje oraz zachowanie sprawiają, że każda osoba jest czułym sensorem. Środowisko wewnętrzne jest czymś więcej niż sumą czynników, a każda ocena musi się zaczynać od człowieka.

