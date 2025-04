Leki niesteroidowe przeciwzapalne przyczyną astmy aspirynowej

Astma aspirynowa charakteryzuje się tym, iż objawy jej są wyzwalane przez podanie aspiryny oraz innych leków z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych. Również w przypadku astmy oskrzelowej, salicylany mogą powodować zaostrzenia choroby wymagające intensywniejszego leczenia. Zauważono, iż schorzenie to trzy razy częściej dotyczy kobiet. Nie pojawia się u małych dzieci, a objawy rozpoczynają się zazwyczaj po 30. roku życia. Około 5% wszystkich astmatyków cierpi na tę postać choroby.

Patomechanizm rozwoju objawów

Astma aspirynowa wynika z zaburzeń równowagi pomiędzy mechanizmami immunologicznymi. Leki hamujące cyklooksygenazę wpływają na komórki zapalne takie jak limfocyty, a te aktywując się produkują substancje aktywujące kaskadę zapalenia. Liczne mediatory uwalniane na tej drodze powodują zbieranie się komórek zapalnych, obrzęk i skurcz mięśni oskrzeli.

Postaci - oskrzelowa i skórna

Objawy nadwrażliwości na salicylany mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą przybierać postać oskrzelową i powodować charakterystyczne objawy astmy, do których należy duszność, kaszel i świszczący oddech. Możliwa jest również reakcja skórna, która objawia się wysypką. Dodatkowo pojawić się może wodnista wydzielina z nosa, zaczerwienienie spojówek oraz uczucie gorąca na twarzy.

Powikłania ogólnoustrojowe

Objawy występują od kilkunastu minut do kilku godzin po podaniu aspiryny. Oprócz wyżej wymienionych form może dość także do poważnej reakcji ogólnoustrojowej na aspirynę, która może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego a nawet zgonu.

Czy można leczyć astmę aspirynową?

Ten rodzaj astmy można oczywiście leczyć. Przede wszystkim istotne jest unikanie przyjmowania wszelkich leków na bazie aspiryny. Pacjent powinien być dobrze poinformowany o lekach, jakie może i jakich nie może przyjmować. Nie należy nigdy przyjmować leków niewiadomego pochodzenia. W przypadku na przykład przeziębienia jako bezpieczny uznaje się paracetamol. W celu kontroli choroby stosuje się glikokortykosteroidy. Można również zastosować odczulanie, co jest zgodne z alergiczną teorią rozwoju choroby.

